کشته شدن فرمانده تیپ ۳۵ زرهی وابسته به سعودی/ تسلط ارتش یمن بر «جبل مطران» در تعز

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع نظامی اعلام کرد که عبدالرحمن الشمسانی، فرمانده تیپ ۳۵ زرهی، در جبل مطران واقع در استان تعز کشته شد.

به گفته این منبع، نیروهای مسلح یمن کنترل جبل مطران در شهرستان الصلو استان تعز را به دست گرفته و مقادیر زیادی تجهیزات نظامی کشف و ضبط کردند.

این منبع نظامی افزود: به یاری خداوند متعال، نیروهای وابسته به دشمن سعودی از شهرستان الصلو بیرون رانده شدند.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های عربستان سعودی نیز شش بار به منطقه العمری و باب‌المندب در شهرستان ذوباب در غرب استان تعز و سه بار به شهرستان حیفان حمله کردند.

استان تعز در جنوب غربی یمن طی سال‌های گذشته یکی از محورهای مهم درگیری میان شبه‌نظامیان و عناصر مسلح وابسته به عربستان و نیروهای مسلح یمن بوده است. این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به مناطق راهبردی در غرب یمن، همواره از اهمیت نظامی و میدانی برخوردار بوده و جبهه‌های مختلف آن شاهد درگیری‌های دوره‌ای بوده‌اند.

امروز همچنین روزنامه الاخبار لبنان نوشت: در حالی که گروه‌های مورد حمایت عربستان در یمن تلاش می‌کنند راهی به سوی تنگه باب‌المندب بگشایند، مقام‌های انصارالله تأکید کردند تلاش‌ها برای پیشروی به سمت شهرستان ذوباب را ناکام گذاشته‌اند و نیروهای مسلح متخاصم در المخا یا اطراف تنگه باب‌المندب حضور ندارند.

الاخبار در ادامه افزود: همزمان با بازپس‌گیری پنج شهرستان دیگر در جنوب‌غربی تعز و بیش از دو هزار کیلومتر مربع در شهرستان‌های المعافر و المواسط در استان تعز، گروه‌های سلفی وابسته به ریاض تلاش کردند در امتداد خط ساحلی منتهی به شهرستان ذوباب که تنگه باب‌المندب را در بر می‌گیرد، پیشروی کنند؛ این در حالی است که این گروه‌ها پیش از این نتوانسته بودند در ارتفاعات جبهه‌های کهبوب مشرف بر تنگه باب‌المندب پیشروی کنند.

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