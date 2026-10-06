هدف پنهان واشنگتن از خروج از عراق؛ تضعیف محور مقاومت!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برخی تحلیل‌ها در خصوص خروج آمریکا از عراق بر این موضوع تاکید دارد که واشنگتن با فشار بر این کشور برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت، در پی خنثی کردن خط دفاع اول خود و آماده‌سازی میدان نبرد برای یک رویارویی همه‌جانبه احتمالی با تهران است.

طبق تحلیلی که وب‌سایت آسیا تایمز منتشر کرده است، این اقدام راهبردی دو خطر در پی دارد؛ یا عراق به سلطه‌ای خارجی و طولانی‌مدت سپرده می‌شود، یا منطقه به گروه‌های متخاصم تجزیه می‌شود. بنابراین، جشن گرفتن به مناسبت خروج آمریکا از عراق زودهنگام است؛ زیرا نبرد واقعی بر سر آینده خاورمیانه تازه به شکلی جدید آغاز شده است.

این گزارش توضیح می‌دهد: واقعیت و راهبرد بزرگ پشت این خروج، نیازمند بررسی و واکاوی دقیق است. رفتن نیروهای رزمی به معنای پایان نفوذ آمریکا نیست، بلکه انتقال به مرحله‌ای پیچیده‌تر و دقیق‌تر از شیوه‌های نبرد است. هدف دیگر، اشغال مستقیم سرزمین‌ها نیست، بلکه بهره‌گیری از ساختارهای سیاسی و تسلط بر زیرساخت‌های مالی و بین‌المللی است که اقتصاد عراق به آنها وابسته است.

آسیا تایمز افزوده است: برای فهم عراق امروز، باید فراتر از ظاهر جشن‌های حاکمیت ملی رفت و پویایی‌های ساختاری‌ای را بررسی کرد که همچنان سرنوشت منطقه را شکل می‌دهند.

هدف راهبردی اصلی آمریکا پس از خروج، گروه‌هایی هستند که ستون فقرات محور مقاومت در عراق را تشکیل می‌دهند و مقاومت آنها همچنان نیرویی بازدارنده در برابر هیمنه آمریکا در منطقه است.

این گزارش اشاره می‌کند: واشنگتن با خارج کردن نیروهای نظامی متعارف، در پی از میان بردن دلیل اصلی وجود این گروه‌هاست. منطق ساده است: اگر اشغالگر خارجی برود، دلیل وجود مقاومت نیز از بین می‌رود. آمریکا همچنین می‌خواهد روایتی جدید بسازد که در آن این گروه‌ها دیگر نیروهای آزادی‌بخش مقاومت در برابر اشغال تلقی نشوند، بلکه به عنوان نیروهایی که حاکمیت عراق را به چالش می‌کشند، معرفی شوند.

این تغییر روایت بسیار مهم است؛ زیرا به واشنگتن امکان می‌دهد با این استدلال که هدف، اجرای قانون و انحصار سلاح در دست دولت است، بر دولت عراق برای خلع سلاح مقاومت فشار وارد کند. اگر آمریکا بتواند این گروه‌ها را به عنوان موانع ثبات، نه ضامنان امنیت ملی، معرفی کند، می‌تواند آنها را از نظر سیاسی و اقتصادی منزوی کرده و توان بازدارندگی‌شان را بدون شلیک یک گلوله خنثی کند. این همان هدفی است که واشنگتن با تظاهر به خروج دنبال می‌کند.

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