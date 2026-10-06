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انتشار اخبار آستان مقدس بانوی کرامت در «عتبه نیوز»

۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۰
کد مطلب: 1874637
انتشار اخبار آستان مقدس بانوی کرامت در «عتبه نیوز»

پایگاه خبری «عتبه نیوز» به عنوان پایگاه اختصاصی انتشار اخبار آستان‌های مقدس، اخبار و تولیدات رسانه‌ای حرم حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها و سایر آستان‌های مقدس را در تمام سال پوشش می‌دهد.

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا:  پایگاه اطلاع رسانی بین المللی اعتاب و زیارت با نام «عتبه نیوز» به منظور انتشار اخبار آستان‌های مقدس ایران و عراق از جمله آستانمقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها راه اندازی شد.

این پایگاه اطلاع رسانی اخبار روزانه آستان های مقدس، آیین‌های مذهبی، فرهنگی و ملی حرم ها در مناسبت‌های مختلف و پخش زنده مراسم و برنامه‌های مناسبتی حرم ها را پوشش می‌دهد.

این پایگاه در حال حاضر اخبار آستان قدس رضوی، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، آستان مقدس حضرت احمدبن موسی شاهچراغ(ع) و آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) را در ایران و اخبار عتبه امیرالمؤمنین(ع)، عتبات کربلا، کاظمین و سامرا را پوشش خبری می دهد.

همچنین این پایگاه با سازمان اوقاف و امور خیریه همکاری و پوشش خبری دارد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وبگاه atabenews.com مراجعه کنند.

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