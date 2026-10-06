به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کسانی که زیر فشار تبلیغات اسرائیلی تسلیم شده‌اند، با حضور پیوسته در رسانه‌ها می‌کوشند هر آنچه این تبلیغات می‌سازد را به عنوان واقعیت‌های قطعی جا بیندازند. آنها در این راه به حافظه کوتاه برخی مخاطبانشان، یا به همسویی حزبی و همدلی با خواسته‌ها، یا به روح‌های شکسته زیر فشار درد و سرکوب تکیه می‌کنند.

این رسانه‌ها و نخبگان از هر آنچه مقام‌های اسرائیلی کنونی یا پیشین، یا رسانه‌ای‌ها، فعالان و روزنامه‌ها منتشر می‌کنند استفاده می‌کنند تا ثابت کنند هفتم اکتبر زیر نظر اسرائیل رخ داده و اسرائیل آن را خواسته و تسهیل کرده است تا بهانه‌ای برای ویران کردن نوار غزه و آواره کردن ساکنانش بسازد. همچنین می‌گویند اگر حماس از همان ابتدا با تحویل اسرا موافقت کرده بود، جنگ نسل‌کشی ادامه نمی‌یافت.

اخیراً اظهارات نیتسان آلون، مسئول پرونده اسرا، جلب توجه کرده است. او گفت: «اگر تصمیم‌های متفاوتی زودتر گرفته می‌شد، جنگ می‌توانست یک سال قبل، یعنی در سال ۲۰۲۴، تمام شود.»

او افزود: «طولانی شدن بی‌دلیل جنگ منجر به مرگ ۴۰ اسیر شد و می‌شد آنها را زنده بازگرداند.»

و ادامه داد: «توقف جنگ در زمان زودتر، نتایج راهبردی بهتری برای اسرائیل به همراه داشت، حتی در زمینه خلع سلاح حماس.» سپس نتانیاهو را به کارشکنی در همه معامله‌ها متهم کرد.

اما چگونه این اظهارات به ابزاری برای حمله به مقاومت و طوفان الاقصی تبدیل می‌شود؟ این افراد آن را دلیلی قاطع بر سرسختی مقاومت معرفی می‌کنند و می‌گویند اگر مقاومت سرسختی نمی‌کرد، جنگ پایان می‌یافت و می‌توانست بهانه را از اسرائیل بگیرد و همه اسرا را آزاد کند. این در حالی است که این اظهارات در چارچوب حمله به نتانیاهو و دولت او مطرح شده است.

همسویی قربانی با جلاد

اینجا ما به تحلیل سیاسی نیازی نداریم تا بدانیم چگونه قربانی با جلاد همسو می‌شود، بلکه به مداخله روان‌شناسی نیاز داریم. بدتر آنکه قربانی در دیدگاه خود از جلاد پیشی می‌گیرد و دیگر رویدادها را فقط با چشم اسرائیلی نمی‌بیند، بلکه در خودزنی افراط می‌کند و به اسرائیل حق مطلق در زدن خود می‌دهد و برای آن مشروعیت کامل قائل می‌شود.

با نگاهی به گذشته، می‌بینیم که مقاومت فلسطینی بیشترین حساسیت را برای توقف جنگ داشت و آمادگی خود را برای امتیازهای بزرگ نشان داد، اما اسرائیل همواره در همه مذاکرات کارشکنی می‌کرد. این اظهاراتی که به عنوان محکومیت مقاومت نقل می‌شود، دقیقاً عکس آن را ثابت می‌کند و شهادتی است بر حساسیت و انعطاف مقاومت در راه توقف نسل‌کشی.

این افراد همیشه می‌گفتند که مقاومت با نگه داشتن اسرای اسرائیلی، بهانه ادامه جنگ را به دست اسرائیل می‌دهد. اما پس از بسته شدن پرونده اسرا و آزادی همه آنها از یک سال پیش، دیگر نپرسیدند چرا جنگ، کشتار و محاصره ادامه دارد. آنها حتی از اسرائیلی‌ها هم تندتر به مقاومت حمله کردند و این بار سلاح مقاومت را بهانه قرار دادند. هنگامی که گروه‌ها با تحویل سلاح و واگذاری اداره موافقت کردند، باز هم نپرسیدند چرا جنایت اسرائیل ادامه دارد؛ بلکه همچنان در رسانه‌های عبری به دنبال حقیقت می‌گردند.

این موضوع به مقاومت فلسطینی محدود نمی‌شود و به همه جبهه‌های مقاومت، به‌ویژه در لبنان، کشیده شده است. کسانی که وقایع را با چشم اسرائیلی می‌بینند، یک بار در هشتم اکتبر درباره جبهه پشتیبانی و یک بار در دوم مارس درباره شش موشک، این ادعا را مطرح کردند که مقاومت به اسرائیل بهانه می‌دهد. اما وقتی مقاومت لبنان با توافق آتش‌بس موافقت کرد و کاملاً به آن پایبند ماند، این افراد دیگر نپرسیدند که آن بهانه‌ها چه شد. آنها همچنان به دنبال توجیهی برای جنایت‌های اسرائیل و حق مطلق آن در کشتار، تخریب و آوارگی هستند.

این نخبگان از ایران نیز می‌خواهند بهانه‌های آمریکا و اسرائیل را از میان بردارد؛ تنگه هرمز را باز کند، برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را کنار بگذارد و از حمایت جنبش‌های مقاومت دست بکشد. آنها این خواسته‌ها را زیر فشار جنگ مطرح می‌کنند.

آمریکا با جنایت‌های شدید خود، عملیات «شستشوی مغزی» را با موفقیت انجام داده است. این نخبگان می‌خواهند تسلیم شدن را راه نجات نشان دهند، در حالی که تسلیم شدن اولین قدم به سوی کشتار یا بردگی است.

هفتم اکتبر، هشتم اکتبر که جبهه پشتیبانی شکل گرفت، و دوم مارس، روزهایی بزرگ و جاودان خواهند ماند؛ هرچند کافران خوش نداشته باشند.

این روزها بزرگ هستند، زیرا افسانه‌هایی را شکستند که نسل‌ها با آنها پرورش یافته بودند: افسانه «ارتش شکست‌ناپذیر»، افسانه «پراکندگی و ناتوانی امت»، و افسانه «همزیستی و صلح».

وقایع ثابت کرد که ارتش شکست‌خورده، با همه جنایت‌هایش، نتوانست بازدارندگی خود را بازگرداند. وحدت محور مقاومت، هر پراکندگی را از میان برد. و نمی‌توان با قاتلان همزیستی کرد؛ زیرا صلح چیزی جز تسلیم نیست.

...................

پایان پیام/