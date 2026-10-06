به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی درگذشت برادر حجت‌الاسلام علی اکبر ناطق نوری را تسلیت گفتند.

متن پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام و المسلمین علی اکبر ناطق نوری (دامت توفیقاته)

درگذشت برادر گرامی‌تان، مرحوم احمد ناطق نوری، که سابقه خدمت طولانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشتند را به جناب‌عالی و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض می‌نمایم.

رحمت و رضوان الهی و حشر با برادر شهیدش را برای آن مرحوم خواستارم.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۸ مهر ۱۴۰۵ مطابق با ۱۸ ربیع‌الثانی ۱۴۴۸

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