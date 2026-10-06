تظاهرات علیه محاکمه علمای دینی در بحرین

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه اعتراضات مردمی در مناطق مختلف بحرین به محاکمه علمای دینی و استادان حوزه علمیه که در بازداشت مقامات این کشور هستند، تجمعی در منطقه ابوصیبع برگزار شد و شرکت‌کنندگان خواستار آزادی بدون قید و شرط بازداشت‌شدگان شدند.

این اعتراض مردمی در ابوصیبع برگزار شد و شرکت‌کنندگان ضمن اعتراض به محاکمه علمای دینی بازداشت‌شده، بر ضرورت آزادی آنان تأکید کردند.

این تظاهرات در ادامه اعتراضات مستمر در شماری از مناطق بحرین برگزار می‌شود؛ اعتراضاتی که در مخالفت با محاکمه ده‌ها نفر از علمای دینی این کشور شکل گرفته است.

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