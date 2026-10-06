به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، عصر امروز سه‌شنبه در سخنانی در مراسم رونمایی از مؤسسه حفظ و نشر میراث شهید سیدحسن نصرالله، صیانت از میراث گران‌بهای سید مقاومت را ضرورت حیاتی دانست.

دبیرکل حزب‌الله در ابتدای سخنان خود با اشاره به صبر و استقامت مقاومت در برابر تجاوز مستمر، به‌ویژه در دو سال اخیر، گفت: اگر این تجاوز اسرائیلی-آمریکایی به هر کشور دیگری در جهان با همان شدتی که در برابر مقاومت حزب‌الله، ملت لبنان و مقاومان شریف ما انجام شد، صورت می‌گرفت، مقاومت و کشور از مدت‌ها پیش از هم پاشیده بود.

شیخ نعیم قاسم تأکید کرد: صبر این مقاومت از برکات سید شهدای مقاومت و هدایت‌های او و از این ملت پاک، طاهر، مؤمن و عزیز و از این مقاومان شریف و این خانواده‌هایی است که همیشه بدون هیچ پرسشی فداکاری کرده و می‌کنند.

وی افزود: به ما نگویید چه کاری انجام می‌دهیم. تا زمانی که این تجاوز وجود دارد، نمی‌توانیم چیزی جز مقاومت باشیم. به دشمن بگویید از خاک ما خارج شود تا راه‌حل حاصل شود.

وی بیان داشت: راه حل، با خروج ذلت‌بار دشمن آغاز می‌شود؛ دشمن اسرائیلی و آمریکایی که با تمام توان از او برای تجاوز به منطقه ما حمایت می‌کند. این راه‌حل ماست؛ از ما راه‌حل دیگری نخواهید.

دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد: تقویت ۲۳ ساله زیرساخت‌های جبهه مقاومت و تدوین نقشه راه عزت، آزادی و سعادت توسط شهید والامقام سید حسن نصرالله، میراثی راهبردی و جاودان را برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشته است.

وی افزود: صیانت از این میراث ارزشمند و ثبت اندیشه‌های فکری، فرهنگی، سیاسی و عملیاتی ایشان در قالبی گردآوری‌شده و دسته‌بندی‌شده، که برای جبهه مقاومت یک ضرورت حیاتی است.

شیخ نعیم قاسم اضافه کرد: مدون‌سازی این میراث زنده و گردآوری آثار شفاهی و مکتوب ایشان، بستر بهره‌برداری عمیق پژوهشگران، دانشگاه‌ها و نهادهای راهبردی را فراهم ساخته و امتداد گفتمان مقاومت در عرصه عمومی و رسانه‌ای را تضمین می‌کند.

وی با اشاره به تاریخ تأسیس حزب‌الله گفت: حزب‌الله در سال ۱۹۸۲ تأسیس شد و سید حسن در سال ۱۹۹۲، یعنی ده سال پس از تأسیس، امانت دبیرکلی را از سید شهدای مقاومت، سید عباس الموسوی، تحویل گرفت. سید حسن از مردان تأسیس بود، اما از سال ۱۹۹۲ تا شهادتش، یعنی ۳۱ سال، بر تثبیت ستون‌های مقاومت و این اندیشه اصیل و جهت‌گیری که برای نسل‌های آینده در راه آزادی، عزت، کرامت و زندگی فضیلت‌مند و سعادتمند در طاعت خدا حاکم و مؤثر خواهد بود، کار کرد.

دبیرکل حزب‌الله گفت: ما با میراث بسیار بزرگی روبه‌رو هستیم؛ شامل سخنرانی‌ها، خطبه‌ها، دیدارها، گفت‌وگوها، صورت‌جلسات و خاطرات شفاهی در طول دهه‌ها، که باید آن‌ها را جمع‌آوری و آرشیو کنیم و در اختیار پژوهشگران و مردم قرار دهیم تا از این غنای فکری، فرهنگی، سیاسی و عملی بهره ببرند.

شش ستون تراث سید شهدای مقاومت

شیخ نعیم قاسم در ادامه به شش عنوان که ستون‌های این تراث و بنای حزب‌الله و جهبه مقاومت را تشکیل می‌دهند، اشاره کرد:

وی گفت: نخست، ارتباط با اسلام و پایبندی به اسلام محمدی اصیل است؛ اسلامی که به تربیت انسان توجه دارد و روشی ارائه می‌دهد که زندگی او را اصلاح و پاداش آخرت او را تضمین می‌کند. سید حسن در تمام آن دوره برای برجسته کردن مفاهیم، افکار، عقاید و تربیت بر اساس اسلام کار کرد.

وی افزود: عنوان دوم، تربیت بر جهاد است و این نکته‌ای اساسی است. جهاد اصل و اساس است و برای حفظ نسل‌ها، زمین، حقوق و عزت خود باید با دشمنان جهاد کنیم. ویژگی سید حسن این بود که در مسئله جهاد بر عنوان کربلایی و عاشورایی و رهبری امام حسین(ع) بسیار تأکید کرد.

امام خمینی(ره) فرمود: «هر چه داریم از عاشوراست»؛ تطبیق عملی این سخن به دست سید شهدای امت انجام شد که نه فقط در ایام عاشورا، بلکه همیشه بر جهاد، فضای شهادت و تربیت امت تأکید می‌کرد.

شیخ قاسم گفت: عنوان سوم، ولایت است. ولایت امری بدعت‌آمیز نیست؛ ولایت اساس و اصلی از اصول دین است. این ولایت، ولایتی ممتد از خدا به پیامبر، به امیرالمؤمنین علی(ع)، به ائمه(ع)، به ولایت فقیه در زمان ما و به تسلیم پرچم به امام مهدی(عج) است.

وی تاکید کرد: ولایت فقیه، که در پیوند با امام خمینی(ره) و سپس امام خامنه‌ای(ره) تجلی یافت، بخشی جدایی‌ناپذیر از این منظومه به‌هم‌پیوسته است.

وی افزود: عنوان چهارم، ارتباط با امام مهدی(عج) است. سید حسن همیشه از ارتباط با امام مهدی(عج)، پرچم مهدوی و اینکه ما از سربازان امام مهدی(عج) هستیم، یاد می‌کرد.

سید نصرالله همیشه تأکید می‌کرد که ما در عصر انتظار به سر می‌بریم. انتظار یعنی ولایت‌پذیری از امام مهدی(عج) و اعتماد به پیروزی قطعی و عدالتی که سراسر جهان را فرا خواهد گرفت.

شیخ قاسم گفت: عنوان پنجم، وحدت اسلامی است. سید حسن بسیار بر وحدت میان سنی و شیعه، وحدت در داخل شیعه و گسترش وحدت در سطح ملی و انسانی پیگیر و مشتاق بود. تربیتی که او بر آن پایه گذاشت، همین هم‌گرایی را ایجاد کرد.

وی افزود: در سطح داخلی نیز او یک وطن‌دوست تمام‌عیار بود؛ به زندگی مشترک، وحدت ملی و هم‌دلی میان ارتش، ملت و مقاومت باور داشت.

شیخ قاسم در پایان گفت: عنوان ششم، موضوع دفاع و مقاومت است. اگر بخواهیم مقاومت را در زمان مدرن تعریف کنیم، می‌گوییم: مقاوم اول، سید حسن(ره) است. چرا؟ زیرا او مقاومت را تأسیس کرد، بر اساس آن بسیج کرد و با همه مقاومان جهان برای ایجاد هم‌بستگی، پیوند و تعامل کار کرد.

دبیرکل حزب‌الله با ذکر یادی از فرمانده بزرگ جبهه مقاومت اضافه کرد: ما نباید فراموش کنیم شهید حاج قاسم سلیمانی چه اقداماتی انجام داد. شهید سلیمانی واقعاً پشتوانه بزرگی برای مقاومت در کل منطقه بود.

شیخ نعیم قاسم در این مناسبت گفت: من به ملت عزیز عراق، مرجعیت این ملت، رهبری، حشدالشعبی، همه نیروهای مسلح و همه اقشار و گروه‌های ملت عراق درود می‌فرستم، زیرا آنان موفق شدند اشغالگر آمریکایی را از عراق بیرون کنند و با فداکاری‌ها، ثبات و تلاش پیوسته خود توانستند طاغوت آمریکایی را از عراق شریف، قهرمان و مقاوم خارج کنند؛ عراقی که نقش مهمی در ایجاد عزت و نقش مهمی در نابودی داعش ایفا کرد.

وی افزود: بنابراین، ملت عراق بحمدالله توانمند است که هر اشغالگری را از خاک خود بیرون کند، چه تکفیری باشد، چه مستکبر و مستعمر، تا عراق مستقل، عزیز و قوی بماند.

وی با تأکید بر اینکه آزادسازی جنوب لبنان را پیش چشم خود می‌بینیم، گفت: اسرائیل نمی‌تواند برای همیشه در جنوب بماند و مقاومت با پایداری خود اسطوره‌ای آفریده است. راه‌حل با خروج سرافکنده دشمن صهیونیستی و آمریکا که با تمام توان از تجاوز به منطقه ما حمایت می‌کند، آغاز می‌شود.

شیخ نعیم قاسم افزود: از خداوند متعال می‌خواهم که فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی، غزه، کرانه باختری و قدس را به بالاترین درجات برساند و آنان را آزاد کند.

وی افزود: فداکاری این ملت بزرگ بوده است و ظلمی که اسرائیل، آمریکا و غرب مرتکب شده‌اند، بی‌سابقه است اما با شرافت و فداکاری این ملت، پیروزی حتمی است. جنگ، مرحله‌های گوناگونی دارد، اما مرحله نهایی از آن صاحبان زمین و حق است؛ کسانی که در مسیر مجاهدان و شهیدان گام برداشته‌اند.

دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد: ما در مسائل داخلی لبنان آماده همکاری هستیم، اما دیکته خارجی را نمی‌پذیریم. ما درباره انحصار سلاح، اقتصاد، مشاغل، زندگی مشترک و اموال سپرده‌گذاران، در چارچوب نهادهای قانونی موجود آماده همکاری هستیم. اما این همکاری بدون دیکته‌های قیمومیت آمریکایی و غیرآمریکایی خواهد بود.

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