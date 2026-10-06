افشای صادرات نفت عراق از اردن به رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع در دولت محلی استان انبار در گفت‌وگویی اعلام کرد: عملیات صادرات نفت خام به اردن از گذرگاه مرزی طریبیل به بالاترین سطح خود در بیش از ۲۳ سال گذشته رسیده و به بیش از ۱۵ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: اطلاعات موجود نشان می‌دهد که دولت ترامپ فشارهای سنگینی بر دولت الزیدی برای ارسال محموله‌های نفت به اردن و از آنجا به رژیم صهیونیستی اعمال می‌کند.

منبع مذکور افزود: دولت ترامپ حفاظت از کاروان‌های انتقال نفت را از پالایشگاه بیجی در استان صلاح‌الدین، از طریق شهرستان حدیثه در غرب انبار تا گذرگاه مرزی طریبیل و سپس به اردن بر عهده گرفته است.

این مقام محلی تأکید کرد: واشنگتن فشارهای زیادی برای افزایش محموله‌های نفت به اردن اعمال کرده است تا اقتصاد رژیم صهیونیستی را که از تنش‌های امنیتی در تنگه هرمز آسیب دیده و از ورود محموله‌های نفتی ایران به این رژیم جلوگیری شده، احیا کند.

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