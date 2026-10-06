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ادعای المعلومه:

افشای صادرات نفت عراق از اردن به رژیم صهیونیستی

۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۳
کد مطلب: 1874667
افشای صادرات نفت عراق از اردن به رژیم صهیونیستی

یک منبع در دولت محلی انبار عراق ادعا کرد که روزانه بیش از ۱۵ هزار بشکه نفت این استان با قیمت ناچیز به اردن صادر می‌شود. این منبع تأکید کرد که مقصد نهایی این نفت رژیم صهیونیستی است و دولت ترامپ برای تحقق این انتقال فشار سنگینی بر دولت الزیدی اعمال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  یک منبع در دولت محلی استان انبار در گفت‌وگویی اعلام کرد: عملیات صادرات نفت خام به اردن از گذرگاه مرزی طریبیل به بالاترین سطح خود در بیش از ۲۳ سال گذشته رسیده و به بیش از ۱۵ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: اطلاعات موجود نشان می‌دهد که دولت ترامپ فشارهای سنگینی بر دولت الزیدی برای ارسال محموله‌های نفت به اردن و از آنجا به رژیم صهیونیستی اعمال می‌کند.

منبع مذکور افزود: دولت ترامپ حفاظت از کاروان‌های انتقال نفت را از پالایشگاه بیجی در استان صلاح‌الدین، از طریق شهرستان حدیثه در غرب انبار تا گذرگاه مرزی طریبیل و سپس به اردن بر عهده گرفته است.

این مقام محلی تأکید کرد: واشنگتن فشارهای زیادی برای افزایش محموله‌های نفت به اردن اعمال کرده است تا اقتصاد رژیم صهیونیستی را که از تنش‌های امنیتی در تنگه هرمز آسیب دیده و از ورود محموله‌های نفتی ایران به این رژیم جلوگیری شده، احیا کند.

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افشای صادرات نفت عراق به اردن/ فشار آمریکا برای انتقال نفت عراق به رژیم صهیونیستی

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