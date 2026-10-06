به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمید قنبری و محمد نعیم در تازه‌ترین دیدار خود درباره توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و افغانستان، گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و استفاده از ظرفیت‌های موجود میان دو کشور گفت‌وگو کردند.

بر اساس اطلاعیه رسمی منتشرشده، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که تهران آماده همکاری با افغانستان در سه حوزه ساخت راه‌آهن هرات–مزارشریف، استخراج معادن و تولید برق است.

در این دیدار همچنین مشکلات مهاجران افغانستانی در ایران، تسهیل صدور روادید، گسترش تجارت و راه‌های رفع موانع اقتصادی میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

حلقه‌ای که غرب و شمال افغانستان را به هم متصل می‌کند

راه‌آهن هرات–مزارشریف یکی از مهم‌ترین طرح‌های پیشنهادی شبکه ریلی افغانستان است. طول این مسیر حدود ۶۵۷ کیلومتر برآورد شده و قرار است هرات را از مسیر استان‌های بادغیس و فاریاب و شهر شبرغان به مزارشریف متصل کند.

اهمیت این خط برای ایران از آن جهت است که هرات اکنون از طریق راه‌آهن خواف–هرات به شبکه ریلی ایران متصل شده است. ادامه این مسیر تا مزارشریف می‌تواند برای نخستین‌بار یک پیوند ریلی مستقیم میان غرب و شمال افغانستان ایجاد کند و دسترسی ایران به شبکه ریلی آسیای مرکزی را گسترش دهد.

در ماه‌های گذشته نیز مذاکرات متعددی میان مقام‌های ایران و افغانستان درباره همین پروژه انجام شده است. یک هیئت فنی افغانستان در تابستان ۲۰۲۶ درباره مشخصات فنی، تأمین مالی و مراحل اجرایی خط هرات–مزارشریف با طرف ایرانی گفت‌وگو کرده بود.

ازبکستان هم وارد محاسبات شده است

پروژه هرات–مزارشریف تنها برای ایران و افغانستان اهمیت ندارد. ازبکستان نیز طی ماه‌های اخیر مذاکراتی درباره مطالعات و اسناد فنی این مسیر داشته و مقام‌های افغانستان از تمایل تاشکند برای مشارکت در توسعه شبکه ریلی شمال کشور خبر داده‌اند.

مزارشریف از طریق خط آهن حیرتان به مرز ازبکستان متصل است. بنابراین اتصال هرات به مزارشریف، در عمل می‌تواند خط خواف–هرات را به شبکه ریلی شمال افغانستان و سپس آسیای مرکزی پیوند دهد.

این مسیر در طرح بزرگ‌تر «کریدور ریلی پنج کشور» نیز جای می‌گیرد؛ طرحی که برای اتصال ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین طراحی شده و در صورت تکمیل می‌تواند یکی از مسیرهای زمینی شرق به غرب در منطقه باشد.

معادن و برق؛ دو محور دیگر پیشنهاد ایران

همکاری ریلی تنها پیشنهاد مطرح‌شده از سوی تهران نبوده است.

قنبری در این دیدار آمادگی ایران برای حضور در بخش استخراج معادن و تولید برق افغانستان را نیز اعلام کرده است. وزارت خارجه طالبان نیز توسعه همکاری‌های اقتصادی با ایران را مهم دانسته و بر ادامه رایزنی‌ها میان دو طرف تأکید کرده است.

ورود احتمالی ایران به پروژه هرات–مزارشریف می‌تواند همکاری اقتصادی دو کشور را از سطح تجارت مرزی و حمل‌ونقل جاده‌ای فراتر ببرد و به ایجاد یک مسیر ترانزیتی پیوسته از شبکه ریلی ایران تا شمال افغانستان منجر شود.

در صورت تکمیل این خط، هرات دیگر نقطه پایان راه‌آهن ایران در افغانستان نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند به دروازه‌ای برای اتصال ریلی ایران به مزارشریف، آسیای مرکزی و در افق بلندمدت مسیرهای شرقی منطقه تبدیل شود.

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