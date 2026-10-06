رعایت قواعد جنگ اقتصادی در شرایط فعلی کشور ضروری است

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری طی سخنانی در محفل معارفی دوشنبه شب حرم بانوی کرامت اظهار داشت: نیروی انتظامی در خط مقدم حفظ امنیت برای جامعه است و اگر ما شاکر این امنیت و خدمت نباشیم و کفران نعمت کنیم دچار عذاب الهی خواهیم شد.

وی با بیان اینکه نیروهای انتظامی در مرزها خالصانه خدمت می‌کنند و باب شهادت هم در نیروی انتظامی باز است، افزود: هر روز خبر می رسد حافظان امنیت در درگیری با اشرار و … به شهادت رسیده‌اند؛ از این رو باید مسئولان قدرشناس این حافظان امنیت باشند اما متاسفانه عده‌ای به خاطر منافع خودشان به نیروهای انتظامی جسارت می کنند.

ماندگاری با اشاره به اینکه هر انسانی ممکن است بر اثر خستگی و کار زیاد اشتباهاتی هم داشه باشد، تأکید کرد: عزیزان نیروی انتظامی فکر نکنند دیده نمی‌شوند؛ حتی اگر ما زحمات آن ها را نبینیم، این خدمات توسط آسمانیان دیده، شمرده و محسوب می شود به همین خاطر باید استقامت بورزند و خسته نشوند.

وی با بیان اینکه امروز مملکت ما در کنار جنگ نظامی درگیر جنگ اقتصادی است و دشمن با تمام توان به میدان آمده تا تاب آوری مردم را کاهش دهد، گفت: مردم همانگونه که در جنگ نظامی مقاومت نموده، بر خدا توکل کردند و صبوری ورزیدند باید در جنگ اقتصادی نیز بر خداوند توکل کنند.

استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: دنیا باور نمی‌کند هر آنچه دشمن تخریب کرد در ایران به سرعت بازسازی می شود و این ها همه به خاطر این است که مردم به خداوند اعتقاد داشتند و توکل کردند و خداوند نیز نصرت خود را شامل حال مردم ایران نمود.

وی افزود: جنگ اقتصادی نیز قاعده خود را دارد و باید همانند جنگ نظامی با باورهای صحیح در آن ایستادگی کنیم، چراکه این جنگ سه مرحله دارد و مهم‌ترین قاعده آن، جهاد در تولید است.

وی تأکید کرد: جهاد در تولید یعنی همگان هنر خود را به کار گیرند و به تولید مشغول شوند و تنبلی را کنار بگذارند.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: امروزه با وضعیت فعلی کشور، تنبلی حرام است و تلاش ما باید شبانه‌روزی باشد و مدیران، بازاریان، باغداران و کشاورزان باید جهادی کار کنند.

وی دومین عنصر کلیدی در جنگ اقتصادی را جهاد در مصرف دانست و یادآور شد: مسئولان و مردم باید توجه جدی به این مسئله داشته باشند، از اسراف جلوگیری کنند و مصرف بهینه در انرژی و سایر موارد را رعایت نمایند، چراکه نصرت الهی شامل حال اسراف‌کنندگان نخواهد شد.

ماندگاری افزود: بریز و بپاش در کنفرانس‌ها، سفرهای مسئولان و همایش‌ها معنا ندارد، چون پول بیت‌المال است و استفاده از بیت‌المال برای اعوان و انصار و نورچشمی‌ها ممنوع است. اگر کمبود اقتصادی است باید برای همگان باشد و اگر وفور اقتصادی است نیز باید برای همگان باشد و معنا ندارد فشار اقتصادی فقط بر دوش مردم باشد.

وی سومین رکن جنگ اقتصادی را جهاد در توزیع دانست و خاطرنشان کرد: این مرحله اشاره به خمس، زکات، انفاق، صدقه و احسان دارد، چراکه طبق آیات قرآن کریم اگر مردم قانون اقتصادی خداوند را رعایت کنند، برکات زیادی از آسمان و زمین نازل خواهد شد.

ماندگاری در پایان خطاب به مسئولان اقتصادی کشور گفت: مقام معظم رهبری فرمودند از مسئولان حمایت کنیم و اگر مسئولان طبق قوانین خداوند و دستورات رهبری کار کنند، مردم از آنان حمایت می‌کنند؛ اما اگر برخلاف اوامر خدا و دستورات رهبری عمل کنند، مردم با کسی عقد اخوت نبسته‌اند.

وی ادامه داد: امروز مردم نسبت به بعضی از تصمیمات اقتصادی مسئولان شک و شبهه دارند و خواهش می‌کنیم مسئولان مربوطه تصمیمات اقتصادی خود را برای مردم توضیح دهند، چراکه هنوز مردم نمی‌دانند چرا بانک مرکزی با یک کد ملی ۱۰ هزار دلار می‌فروشد؟ کدام جوان معمولی ایرانی پول خرید ۱۰ هزار دلار را دارد؟