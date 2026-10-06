به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدصادق خان روز دوشنبه، ۵ اکتبر، در هشتمین نشست مشورتی «فرمت مسکو» درباره افغانستان، مسئله فعالیت گروه‌های مسلح در خاک افغانستان را محور اصلی سخنان خود قرار داد.

او مدعی شد میان حکومت طالبان و گروه‌هایی از جمله تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی‌بخش بلوچستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، داعش خراسان و القاعده ارتباط وجود دارد و این گروه‌ها در خاک افغانستان آزادانه فعالیت می‌کنند.

نماینده ویژه پاکستان همچنین طالبان را در ادامه این وضعیت «مسئول» دانست و مدعی شد گروه‌های مسلح مستقر در افغانستان از خاک این کشور برای برنامه‌ریزی، آموزش، تأمین مالی و اجرای عملیات علیه پاکستان استفاده می‌کنند.

اسلام‌آباد طی ماه‌های گذشته بارها چنین ادعاهایی را مطرح کرده است، اما طالبان وجود پناهگاه‌های سازمان‌یافته برای گروه‌های مسلح ضدپاکستانی در افغانستان را رد کرده و تأکید کرده است که مسئله تحریک طالبان پاکستان یک مشکل داخلی پاکستان است.

پاکستان: در سه سال ۴۷۰۰ نفر کشته شده‌اند

محمدصادق خان در ادامه ادعا کرد طی سه سال گذشته بیش از ۴۷۰۰ شهروند پاکستانی در حملاتی کشته شده‌اند که به گفته اسلام‌آباد منشأ آنها در افغانستان بوده است.

او گفت پاکستان نمی‌تواند در برابر این وضعیت منفعل بماند و تأکید کرد اسلام‌آباد برای حفاظت از شهروندان و امنیت خود «اقدامات مناسب» انجام خواهد داد. این رقم پیش‌تر نیز از سوی نماینده پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده بود، اما انتساب تمام این تلفات به گروه‌هایی مستقر در افغانستان، ادعای دولت پاکستان است.

دفاع صریح از حمله در خاک افغانستان

بخش جنجالی‌تر سخنان نماینده پاکستان، دفاع از حملات نظامی این کشور در داخل افغانستان بود.

صادق خان عملیات پاکستان را «دقیق، مبتنی بر اطلاعات و دفاعی» توصیف کرد و گفت این حملات در چارچوب حق دفاع از خود انجام می‌شود. به ادعای او، اهداف این عملیات مراکز و تأسیسات گروه‌هایی هستند که برای حمله به پاکستان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

طالبان این استدلال را رد کرده است. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در حاشیه همین نشست گفت حملات پاکستان حاکمیت افغانستان را نقض کرده و غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، در این حملات قربانی شده‌اند. او همچنین مدعی شد پاکستان تاکنون شواهدی ارائه نکرده که نشان دهد افراد هدف‌گرفته‌شده در این حملات همان کسانی بوده‌اند که برای امنیت پاکستان تهدید ایجاد می‌کرده‌اند.

بهای «دفاع از خود» برای غیرنظامیان افغانستان

هم‌زمان با دفاع اسلام‌آباد از عملیات فرامرزی، آمارهای سازمان ملل تصویر دیگری از پیامدهای این درگیری‌ها برای مردم افغانستان نشان می‌دهد.

یوناما در اول اکتبر اعلام کرد تنها در حملات هوایی همان روز در استان‌های کنر و هلمند دست‌کم ۱۰ غیرنظامی، که بیشتر آنان کودک بودند، کشته و ۹ نفر زخمی شده‌اند. یک هفته پیش از آن نیز سه غیرنظامی در حمله‌ای دیگر در کنر کشته شده بودند.

این نهاد همچنین اعلام کرده است که از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون بیش از ۱۱۰۰ مورد کشته و زخمی‌شدن غیرنظامیان در افغانستان بر اثر خشونت‌های مسلحانه فرامرزی ثبت شده است. این رقم شامل مجموعه درگیری‌های فرامرزی، حملات هوایی و تبادل آتش میان نیروهای پاکستان و طالبان می‌شود و نباید تمام آن را صرفاً به حملات هوایی پاکستان نسبت داد.

تنها از اول اکتبر ۲۰۲۵ تا پایان ژوئن ۲۰۲۶، یوناما ۴۹۹ کشته و ۱۲۱۶ زخمی غیرنظامی را در نتیجه خشونت‌های مسلحانه فرامرزی ثبت کرده بود.

مسکو؛ صحنه تازه جدال کابل و اسلام‌آباد

نشست هشتم «فرمت مسکو» با حضور نمایندگان افغانستان، روسیه، ایران، چین، پاکستان، هند و کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد و تنش فزاینده میان کابل و اسلام‌آباد یکی از موضوعات اصلی آن بود.

در حالی که پاکستان طالبان را به فراهم‌کردن زمینه فعالیت گروه‌های مسلح متهم کرد، هیئت طالبان نیز حملات پاکستان را نقض حاکمیت ملی افغانستان دانست. اختلاف دو طرف بر فضای نشست سایه انداخت و مسئله امنیت فرامرزی بار دیگر به یکی از اصلی‌ترین نقاط مناقشه میان کابل و اسلام‌آباد تبدیل شد.

محمدصادق خان در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت افغانستان را از نظر انسانی و اقتصادی نیز شکننده توصیف کرد و گفت حکومت طالبان در زمینه مبارزه با تروریسم، حقوق زنان، آموزش دختران و ایجاد ساختار سیاسی فراگیر نتوانسته پاسخ مورد انتظار جامعه بین‌المللی را ارائه کند.

با این حال، جدی‌ترین پیام سخنان نماینده پاکستان در مسکو روشن بود: اسلام‌آباد همچنان طالبان را مسئول بخشی از تهدیدهای امنیتی خود می‌داند و در عین حال، حمله نظامی در خاک افغانستان را به‌عنوان ابزار «دفاع از خود» توجیه می‌کند؛ موضعی که کابل آن را نقض حاکمیت افغانستان می‌داند.

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