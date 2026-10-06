جهاد اسلامی: طوفان الاقصی واکنش طبیعی به تجاوزات مستمر اسرائیل بود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ زیاد نخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، در سی ‌و نهمین سالروز تأسیس این جنبش و سومین سالگرد عملیات «طوفان الاقصی» گفت، ملت فلسطین با وجود سه سال حملات و شرایط دشوار، همچنان به مقاومت ادامه می‌دهد و از حقوق تاریخی خود در سرزمین فلسطین عقب‌نشینی نخواهد کرد.

نخاله در سخنانی به همین مناسبت، «طوفان الاقصی» را واکنشی طبیعی به تجاوزات و حملات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین دانست و گفت: مردم فلسطین با وجود شدت و تداوم حملات، همچنان ثابت‌قدم و مقاوم باقی مانده‌اند.

وی همچنین گفت، ملت فلسطین طی سه سال گذشته جنگ هفتم اکتبر، قربانی تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی بوده و اکنون در حالی وارد چهارمین سال این درگیری می‌شود که شمار شهدای فلسطینی از ۸۰ هزار نفر فراتر رفته است.

دبیرکل جهاد اسلامی افزود، طرف مقابل تمامی ابتکارهای مطرح‌شده را نادیده گرفته و به تجاوزات خود علیه ملت فلسطین ادامه داده است.

نخاله همچنین با تقدیر از حمایت لبنان از غزه گفت: در برابر فداکاری‌های ملت لبنان و مقاومت آن که از غزه حمایت کرد، با احترام و قدردانی می‌ایستیم.

وی از ملت یمن که در حمایت از فلسطین وارد میدان شده و از مواضع خود عقب‌نشینی نکرده است، قدردانی کرد و یاد شهدای یمنی را گرامی داشت.

دبیرکل جهاد اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شهادت حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای گفت: «شهادت آیت الله خامنه‌ای عنوانی بزرگ در مقابله با استکبار صهیونیستی خواهد بود.»

نخاله این درگیری را «نبرد یک امت واحد در برابر یک دشمن واحد» خواند و گفت این نبرد در برابر پروژه صهیونیستی و متحدان آن ادامه دارد.

وی افزود، هزاران فلسطینی با تکیه بر فرهنگ و باورهای خود که آنها را به مقابله با دشمن اشغالگر سرزمینشان فرامی‌خواند، در برابر نیروهای اسرائیلی ایستادگی کرده‌اند.

نخاله در پایان تأکید کرد که ملت فلسطین مقاومت خود را متوقف نکرده و متوقف نخواهد کرد و با عزم و پایبندی بیشتری به سرزمین و حقوق تاریخی خود ادامه خواهد داد.

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