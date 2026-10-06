به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی حماس امروز (سه‌شنبه) در بیانیه‌ای اعلام کرد، حضور شخصی و تحریک‌آمیز ایتمار بن‌گویر، وزیر افراطی کابینه رژیم صهیونیستی، در محل تخریب یک ساختمان مسکونی در منطقه الطور در قدس اشغالی، «نمونه‌ای از تروریسم سازمان‌یافته‌ای است که کابینه اشغالگر که حامی افراط‌گرایی و انواع جنایت‌هاست، در پیش گرفته است.»

به نقل از المنار، حماس افزود: «تخریب فزاینده منازل در قدس اشغالی، که آخرین مورد آن تخریب یک ساختمان مسکونی پنج‌طبقه در منطقه الطور با نظارت مستقیم بن‌گویر بود، در چارچوب تبلیغات انتخاباتی مقامات جنایتکار رژیم اشغالگر انجام می‌شود که این مقامات از طریق آن برای سرکوب و آزار ملت و سرزمین ما با یکدیگر رقابت می‌کنند.»

این جنبش، کابینه رژیم اشغالگر را مسئول ادامه رویکرد سرکوبگرانه و فاشیستی خود دانست و هشدار داد که این سیاست پیامدهای میدانی بیشتری به دنبال خواهد داشت.

حماس تأکید کرد که این اقدامات اراده ملت فلسطین را در هم نخواهد شکست و این ملت به مسیر مقاومت و آزادی ادامه خواهد داد.

حماس همچنین از جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری خواست فوراً برای مهار رژیم اشغالگر و متوقف کردن طرح‌های آن برای تخریب منازل و آواره کردن فلسطینیان مداخله کنند.

این جنبش همچنین از فلسطینیان خواست همه ابزارهای مقابله و ایستادگی در برابر جنایت‌های فزاینده تخریب منازل در قدس، کرانه باختری و اراضی اشغالی را فعال کنند و بر پایداری و مقاومت فلسطینیان تأکید کرد؛ چراکه آنها سد محکمی در برابر طرح‌های رژیم اشغالگر هستند.

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