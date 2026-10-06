«برای خانه خودت کرایه بده»؛ بازداشت نمایندگان معترض شهرک امید سبز

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شماری از ساکنان و نمایندگان شهرک امید سبز صبح سه‌شنبه، ۱۴ مهر، در سالن ورزشی این شهرک تجمع کردند تا نسبت به شیوه تازه وزارت دادگستری طالبان برای تعیین و دریافت کرایه اعتراض کنند.

منابع رسانه‌ای مرتبط با افغانستان می‌گویند مأموران مسلح طالبان در جریان این تجمع چند نفر از نمایندگان ساکنان را برای گفت‌وگو به پاسگاه منطقه منتقل کردند و شماری از آنان پس از انتقال بازداشت شدند.

درباره تعداد دقیق بازداشت‌شدگان روایت‌های متفاوتی منتشر شده است؛ برخی منابع از بازداشت سه نماینده خبر داده‌اند، در حالی که در روایتی دیگر گفته شده چهار نماینده از محل تجمع به پاسگاه منتقل شده‌اند.

به گفته منابع، طالبان این افراد را به مخالفت با تصمیم‌های حکومت و «بغاوت» متهم کرده است. تاکنون توضیح رسمی و مستقلی درباره اتهام‌های واردشده به این افراد و وضعیت بازداشت آنان منتشر نشده است.

خانه خودت؛ ماهانه چهار هزار افغانی برای هر اتاق

اعتراض تازه پس از آن شکل گرفته که وزارت دادگستری طالبان برای خانه‌های شهرک امید سبز نظام دریافت کرایه تعیین کرده است.

ساکنان می‌گویند برای هر اتاق ماهانه چهار هزار افغانی تعیین شده و از آنان خواسته شده است مبالغ مربوط به ماه‌های گذشته را نیز پرداخت کنند.

اعتراض اصلی ساکنان این است که بسیاری از آنان خانه‌های خود را سال‌ها پیش خریداری کرده و برای املاکشان اسناد و مدارک مالکیت دارند؛ بنابراین می‌پرسند بر چه مبنای حقوقی باید برای ادامه سکونت در ملک خود به حکومت کرایه بپردازند.

به گفته آنان، فرم‌هایی نیز برای تنظیم قراردادهای جدید در میان ساکنان توزیع شده و خانواده‌ها در عمل میان دو گزینه قرار گرفته‌اند: پرداخت کرایه به طالبان یا مواجه‌شدن با خطر تخلیه و پلمب خانه.

اعتراض به کرایه؛ اتهام «بغاوت»

بازداشت نمایندگان ساکنان، پرونده شهرک امید سبز را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

تا پیش از این، اختلاف عمدتاً بر سر مالکیت زمین، تخلیه خانه‌ها و دریافت کرایه بود؛ اما گزارش تازه نشان می‌دهد اعتراض به نحوه اجرای این تصمیم نیز ممکن است برای نمایندگان ساکنان پیامد امنیتی داشته باشد.

منابع رسانه‌ای مرتبط با افغانستان می‌گویند افرادی که بازداشت شده‌اند، به نمایندگی از مردم درباره مبلغ کرایه و مبنای قانونی آن پرسش و اعتراض کرده بودند.

این منابع می‌گویند استفاده از عنوان «بغاوت» برای چنین اعتراضی، نگرانی بیشتری میان خانواده‌های شهرک ایجاد کرده است.

طالبان: بیش از ۱۵۰۷ جریب زمین دولتی است

وزارت دادگستری طالبان پیش‌تر اعلام کرده بود دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده زمین‌های دولتی، ۱۵۰۷.۴۹ جریب از زمین موسوم به شهرک امید سبز در مناطق ششم و سیزدهم کابل را «امارتی» تشخیص داده است.

بر اساس روایت رسمی طالبان، این زمین در پنج قطعه ثبتی به نام دولت ثبت شده و به اشخاص حقیقی یا حقوقی منتقل نشده است. وزارت دادگستری در مرداد نیز اعلام کرد رأی دادگاه قطعی است و کمیسیون جلوگیری از تصرف زمین موظف به اجرای آن است.

در مقابل، مالکان و ساکنان شهرک این ادعا را رد کرده و می‌گویند خانه‌های خود را بر اساس اسناد، قباله‌ها و مجوزهای رسمی خریداری کرده‌اند و خواستار بررسی مجدد مدارک مالکیت هستند.

پرونده‌ای که هر روز سنگین‌تر می‌شود

اختلاف بر سر شهرک امید سبز طی ماه‌های گذشته از یک پرونده حقوقی زمین فراتر رفته است؛ ابتدا حکم «امارتی» بودن زمین صادر شد، سپس دستور تخلیه و محدودیت در دریافت کرایه از سوی مالکان مطرح شد، بعد گزارش‌هایی از قفل‌کردن و تصرف برخی خانه‌ها منتشر شد و اکنون ساکنان می‌گویند باید برای زندگی در خانه‌های خود به حکومت کرایه بپردازند.

بازداشت نمایندگان معترض نیز اکنون حلقه تازه این پرونده است؛ پرونده‌ای که برای ساکنان شهرک، دیگر فقط بر سر مالکیت زمین نیست، بلکه به حق اعتراض، امنیت سکونت و سرنوشت خانه‌هایی گره خورده که آنان خود را مالک قانونی‌شان می‌دانند.

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