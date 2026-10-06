پاکستان موشک کروز دوربرد آزمایش کرد+فیلم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور امروز با موفقیت، نسخه ارتقایافته و دوربرد موشک کروز زمین‌به‌زمین «فتح-۴» را که به دست متخصصان داخلی ساخته شده است، آزمایش کرد.

در این بیانیه آمده است: این سامانه تسلیحاتی که به سیستم پیشرفته و سامانه‌های ناوبری فوق‌مدرن مجهز است، قادر است اهداف را در فواصل دورتر با دقت و قدرت تخریب بالا هدف قرار دهد.

ارتش پاکستان افزود: آزمایش موشکی امروز همچنین پارامترهای فنی زیرسامانه‌های مختلفی را که برای افزایش دقت و ارتقای قابلیت بقا در میدان نبرد به کار گرفته شده‌اند، مورد تأیید قرار داد.

ارتش پاکستان یکشنبه هفته گذشته (۵ مهر ۱۴۰۵) نیز اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور برای اولین بار شلیک موشک کروز از زیردریایی جدید خود با قابلیت انهدام هدف دوربرد را با موفقیت آزمایش کرده است.

آزمایش این موشک از سوی اسلام‌آباد در حالی انجام می‌شود که آنها در خرداد ماه سال گذشته درگیر یک جنگ چند روزه با هند شدند که به علت اتهام‌های وارد شده از سوی دهلی‌نو به پاکستان مبنی بر حمایت ادعایی از تروریسم آغاز شد.

همچنین مرزهای پاکستان و افغانستان طی دو سال اخیر بسیار پرتنش و با درگیری‌هایی همراه بوده که تلفات زیادی را به بار آورده است.

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