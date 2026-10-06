به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عصر امروز سه‌شنبه (۱۴ مهرماه)، آیین رونمایی از پوستر فراخوان مقالات کنگره بین‌المللی «امناءالرسل»، ویژه‌برنامه بزرگداشت شهید مقاومت سید حسن نصرالله با عنوان «وحدت و مقاومت اسلامی در اندیشه شهید نصرالله با تمرکز بر ظرفیت‌های راهبردی استان هرمزگان» به میزبانی مجمع جهانی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین اسکندری، دبیر کنگره، ضمن خیرمقدم به میهمانان و تبیین ابعاد شخصیت شهید سید حسن نصرالله تصریح کرد: «ما کامل‌ترین مصداق مقاومت را در شخصیت سید حسن نصرالله در زمان خود دیدیم؛ شخصیتی که با تمام وجود در مبارزه با استکبار جهانی، آمریکا و رژیم صهیونیستی نقش کلیدی ایفا کرد و در عین حال در ابعاد معنوی، اخلاقی و عرفانی در مراتب بسیار بالایی قرار داشت. او عرفان و معنویت را با جهاد و مبارزه درآمیخت و شخصیتی ذوابعاد شد.»

وی در ادامه با اشاره به خصوصیت بارز ولایت‌پذیری شهید نصرالله افزود: «این شهید بزرگوار با تمام وجود مطیع ولایت بود و اگر احتمال می‌داد مطلبی نظر مبارک مقام معظم رهبری است، تمام تلاش خود را برای عملیاتی کردن آن به کار می‌بست.»

سید حسن نصرالله؛ الگوسازی جهانی و تربیت هزاران کادر مجاهد

دبیر کنگره امناءالرسل با تشریح اهداف چهارگانه این کنگره شامل تکریم شخصیت، احیای آثار، الگوسازی و شبکه سازی نخبگانی بیان داشت: «بیش از ۲۰ پروژه علمی برای احیا و ثبت آثار این شهید تعریف شده که ۱۲ پروژه قطعی شده است؛ همچنین تا کنون بیش از ۵۶۰ نشست علمی تشکیل شده و ۲۰ نشریه علمی-پژوهشی نیز اعلام همکاری کرده‌اند.»

حجت‌الاسلام اسکندری با اشاره به سبک زندگی جهادی شهید نصرالله خاطرنشان کرد: «او ماه‌ها در زیرزمین یک ساختمان ساده زندگی می‌کرد در حالی که خانواده‌اش در چند ساختمان آن‌طرف‌تر بودند و محل دقیق حضور او را نمی‌دانستند؛ اما از همین‌جا جریان‌سازی جهانی کرد. او توانست هزاران جوان توانمند در لبنان تربیت کند که هرکدام یک سید حسن نصرالله برای آینده جهان اسلام هستند.»

هرمزگان؛ خط مقدم مقاومت و پیونددهنده وحدت اسلامی

وی با تاکید بر انتخاب استان هرمزگان به عنوان محور این فراخوان بین‌المللی تصریح کرد: «یکی از ویژگی‌های برجسته شهید نصرالله، پیوند زدن وحدت جهان اسلام با مقاومت بود. استان هرمزگان به عنوان خط مقدم مقاومت و استانی که زیست مسالمت‌آمیز شیعه و سنی و سایر ادیان را داراست، بهترین ظرفیت را برای برگزاری این همایش بین‌المللی دارد.»

دبیر کنگره امناءالرسل در پایان اعلام کرد: «با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با دانشگاه آزاد اسلامی و حوزه‌های علمیه سراسر کشور، ۷۲ موضوع علمی در قالب بخشنامه برای برگزاری نشست‌های تخصصی ابلاغ شده است تا خروجی علمی فراگیری برای جامعه امروز حاصل شود.»

تجلی اسوه حسنه نبوی و شکستن «حجاب معاصرت»

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین ملکی، قائم‌مقام حوزه‌های علمیه قم، با تمجید از مجاهدت‌های حجت‌الاسلام اسکندری در دوران دفاع مقدس و عرصه فرهنگی گفت: «سید حسن نصرالله شخصیتی بود که مقاومت را از حد سخن فراتر برد و آن را در مدرسه ظهور به عینیت رساند. او از رویش‌های برجسته انقلاب اسلامی و تربیت‌یافته مکتب امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری بود.»

وی با استناد به آیه شریفه «لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» یادآور شد: «تمام سیره و تلاش شهید نصرالله، شبیه‌شدن به پیامبر اعظم (ص) در شجاعت، صفا، پایداری در برابر کفر («أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ») و آرامش ناشی از ایمان به سنت‌های الهی بود.»

ضرورت تجلیل از مفاخر پیش از فراموشی

قائم‌مقام حوزه‌های علمیه قم با طرح مفهوم فلسفی و تاریخی «حجاب معاصرت» تصریح کرد: «هم‌عصر بودن گاهی مانع از آن می‌شود که زوایای گوناگون یک شخصیت بزرگ را به درستی درک کنیم. همان‌طور که شهید مطهری درباره علامه طباطبایی تاکید داشتند، نباید بگذاریم ابعاد مفاخر و شهدای بزرگ ما مغفول بماند یا به دست فراموشی سپرده شود؛ اقدام کنگره امناءالرسل گامی بلند برای شکستن این حجاب معاصرت و معرفی الگوهای واقعی به نسل امروز است.»

شهید نصرالله؛ منادی وحدت و نرم‌افزار مجسم تمدن نوین اسلامی

سپس حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی‌زاده، نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، با ابراز خرسندی از حرکت حوزه‌های علمیه قم و نجف در معرفی دست‌پروادگان این دو مرکز بزرگ علمی گفت: «باعث افتخار مردم هرمزگان است که میزبان این رویداد علمی هستند؛ استانی که امروز در تنگه هرمز و در خط مقدم مدافعان امنیت کشور، شاهد مجاهدت‌های خاموش و روزمره است.»

وی با تاکید بر لزوم گسترش نگاه تمدنی به سراسر جهان اسلام و حوزه‌های اهل‌سنت همچون الأزهر افزود: «به تعبیر مقام معظم رهبری، شهید نصرالله یک شخص نیست، بلکه یک «مکتب» است و شناخت شخصیت‌های مکتب‌ساز نیازمند کنکاش‌های عمیق علمی است.»

ظرفیت‌های نرم‌افزاری تمدن‌سازی و فرامذهبی بودن مکتب مقاومت

امام جمعه بندرعباس دو بعد کلیدی را در شخصیت شهید نصرالله برجسته ساخت و تصریح کرد: «اول اینکه او منادی واقعی وحدت بود؛ تا جایی که نه تنها شیعیان و اهل‌سنت، بلکه جامعه مسیحیت لبنان نیز نقش او را در همزیستی مسالمت‌آمیز می‌پذیرفتند و در برابرش کرنش می‌کردند. دوم اینکه تمدن دارای دو بخش سخت‌افزار و نرم‌افزار است؛ بخش عمده تمدن‌سازی متکی بر نرم‌افزار است و تمام ابعاد وجودی شهید نصرالله، الگویی مجسم از نرم‌افزار تمدن نوین اسلامی در حوزه سبک زندگی، معنویت و تولید اندیشه است.»

ضرورت الگوگیری مدیران جامعه از ابعاد رسانه‌ای سید حسن نصرالله

در بخش پایانی این نشست، دکتر سوقندی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، با اشاره به تشکیل ساختار راهبردی همکاری میان حوزه علمیه و وزارت ارشاد گفت: «با حکم مشترک مدیر حوزه‌های علمیه و وزیر محترم ارشاد، این دبیرخانه برای هماهنگی ظرفیت‌های فرهنگی و دینی در سراسر کشور و استان هرمزگان آمادگی کامل دارد.»

وی با تاکید بر هوشمندی رسانه‌ای شهید مقاومت خاطرنشان کرد: «شهید سید حسن نصرالله الگوی عینی عصر ماست و به‌ویژه مدیران و فعالان عرصه فرهنگ و ارتباطات باید از حضور موثر، هوشمندانه و اقتدار رسانه‌ای او درس بگیرند؛ زیرا در عصر حاضر، حضور رسانه‌ای از الزامات اصلی حرکت اجتماعی و تمدنی است.»

در پایان هم به طور رسمی از پوستر فراخوان کنگره بین‌اللملی امناءالرسل رونمایی شد.

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