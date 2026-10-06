به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین تشییع پیکر مطهر شهید «شهریار حسن‌پور»، جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی، فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح در شهر رشت برگزار شد.

در این مراسم، مردم شهیدپرور و ولایتمدار رشت با حضور در کنار پیکر مطهر این شهید، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، یاد و خاطره ایثارگری‌ها و فداکاری‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

شهید «شهریار حسن‌پور» از یادگاران دوران هشت سال دفاع مقدس و از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که سال‌های ارزشمندی از عمر خود را در مسیر دفاع از میهن اسلامی سپری کرد و در جریان حضور در جبهه‌های نبرد، به درجه جانبازی نائل شد.

این جانباز سرافراز پس از سال‌ها تحمل آثار، رنج و بیماری‌های ناشی از دوران حضور در جبهه و تحمل آلام ناشی از جانبازی، سرانجام دعوت حق را لبیک گفت و به همرزمان شهید خود پیوست و به مقام والای شهادت نائل آمد.

حضور پرشور مردم در این آیین، جلوه‌ای از ارادت و وفاداری مردم گیلان به آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت بود؛ به‌گونه‌ای که اقشار مختلف مردم با حضور در مسیر تشییع، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

حاضران در مراسم تشییع پیکر شهید حسن‌پور با سردادن شعارهایی همچون «الله‌اکبر»، «لااله‌الاالله» و «حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست»، بر ادامه راه شهدا، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.

در ادامه این مراسم، پیکر مطهر شهید شهریار حسن‌پور با انجام آیین‌های ویژه و ادای احترام نظامی نیروهای مسلح، بر دوش مردم و همرزمانش تشییع شد.

پیکر این شهید والامقام پس از برگزاری مراسم تشییع، در میان حزن و اندوه مردم، خانواده، همرزمان و جمعی از مسئولان و نیروهای نظامی و انتظامی، در جوار مزار میرزا کوچک‌خان جنگلی در شهر رشت به خاک سپرده شد.

خاکسپاری شهید حسن‌پور در جوار مزار میرزا کوچک‌خان جنگلی، یادآور پیوند نسل‌های مختلف مبارزان و مدافعان این سرزمین و استمرار راه مجاهدت و ایستادگی در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی و ملی است.

این مراسم همچنین بار دیگر نشان داد که یاد و نام شهدا و ایثارگران دفاع مقدس همچنان در میان مردم گیلان زنده است و مردم این دیار، پاسداشت مقام شهدا و تکریم خانواده‌های معظم آنان را وظیفه‌ای دینی و ملی می‌دانند.

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