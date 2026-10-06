بیانیه انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم در حمایت از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای، ضمن تأکید بر ضرورت مقابله با نفوذ سازمان‌یافته دشمن به‌ویژه در دوره جنگ ترکیبی، حمایت خود را از «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» اعلام کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَکُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِیعًا(نساء آیه ۷۱)

یکی از مهمترین محورهای هشدارهای رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه هشدار نسبت به خطر نفوذ بود ایشان نفوذ را به دو دسته نفوذ موردی و نفوذ جریانی تقسیم می‌کردند و نفوذ جریانی را خطرناکترین نوع نفوذ برمی‌شمردند، امام شهید هدف نفوذ جریانی را شبکه‌سازی در داخل ملت به‌وسیله پول و جاذبه‌های جنسی با هدف تغییر باورها، آرمان‌ها، نگاه‌ها و سبک زندگی مردم و در نهایت هجمه به ارزش‌های انقلاب اسلامی از درون برمی‌شمردند.

امروز دشمن علی رغم طراحی برای نفوذ موردی، اولویت خود را نفوذ جریانی قرار داده و نخبگان، افراد مؤثر، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران را آماج این هدف قرار داده است. در این نوع نفوذ، دشمن نیازی ندارد مأمور عالی‌رتبه خود را به خطر بیندازد؛ بلکه با طراحی پیچیده اقدامی را انجام می‌دهد که جریانات استحاله شده‌ی نفوذی «همان چیزی را بخواهند که او می‌خواهد».

در طول سالیان گذشته دشمن با به‌کارگیری برخی از عناصر اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی به دنبال شبکه‌سازی و جریان‌سازی در تقابل با گفتمان انقلاب و نظام اسلامی بوده است.

خطر اصلی نفوذ جریانی آن است که از یک طرف با فشار اجتماعی، دستگاه محاسباتی تصمیم‌گیران تغییر و از طرف دیگر دشمن، با اعمال نفوذ در ایده‌ها و پیشنهادات کارشناسان و صاحب‌نظران که نقش مهمی در تصمیم‌سازی برای برخی تصمیم‌گیران دارند، عملاً منویات خود را به‌عنوان تصمیم مسئولین کشور عملیاتی می‌کند و در غالب این موارد، قانون مناسب و بازدارنده‌ای برای صیانت از کشور و مقابله با نفوذ وجود ندارد. از این رو لازم است قوانین متناسب با توطئه‌ها و نقشه‌های دشمن و نیاز روز کشور جهت مقابله با پدیده‌ی خطرناک نفوذ وضع گردد تا مسئولان مختلف نظارتی، قضایی و امنیتی با اعمال آن قوانین بتوانند منافع کشور را تامین و از رشد و اثرگذاری جریانات نفوذی پیشگیری نمایند.

طبق شنیده‌ها طرحی تحت عنوان «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان»، در صحن مجلس محترم شورای اسلامی در دست بررسی است که پاسخی به خلأ راهبردی صیانت از کشور در عرصه نفوذ است.

انجمن‌ اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم ضمن تاکید بر ضرورت مقابله با نفوذ سازمان یافته به ویژه در مقطع کنونی که دوره جنگ ترکیبی دشمنان است، حمایت خود را از این طرح، اعلام می کند و از رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌خواهد که با دقت و سرعت به بررسی طرح مذکور پرداخته و بدون توجه به هیاهوی کسانی که خود در دام نفوذ دشمن گرفتار شده ‌اند این قانون را تصویب نمایند.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

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