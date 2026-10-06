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فراخوان سومین جشنواره هنری، ادبی و خبری «روایت جهاد» استان قم منتشر شد

۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۰:۴۲
کد مطلب: 1874764
فراخوان سومین جشنواره هنری، ادبی و خبری «روایت جهاد» استان قم منتشر شد

سومین دوره جشنواره هنری، ادبی و خبری «روایت جهاد» استان قم با هدف روایت خلوص و تلاش بی‌ادعای جهادگران، فراخوان خود را منتشر کرد و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سه بخش هنری، ادبی و خبری ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین دوره جشنواره هنری، ادبی و خبری «روایت جهاد» استان قم فراخوان خود را منتشر کرد. در بخشی از این فراخوان آمده است: «جهاد فقط کار در میدان نیست؛ گاه زیباترین خدمت، روایتِ خلوص و تلاش دست‌هایی است که بی‌ادعا می‌سازند و مرهم می‌گذارند.»

بر اساس این فراخوان، آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره در سه بخش پذیرفته می‌شوند:

بخش هنری: مستند، انیمیشن، فیلم کوتاه و عکس

بخش ادبی: شعر، داستان کوتاه، دل‌نوشته و خاطره

بخش خبری: خبر، مصاحبه تفصیلی، گزارش مکتوب خبری و روایتی، گزارش ویدیویی

مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و ارسال اثر به سایت رسمی جشنواره به نشانی REVAYATEJAHAD.IR مراجعه کنند. بخش‌های ویژه جشنواره نیز در پوستر و سایت رسمی قابل مشاهده است.

فراخوان سومین جشنواره هنری، ادبی و خبری «روایت جهاد» استان قم منتشر شد

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