تشکیل زنجیره بزرگ انسانی جانفدا در مشهد بر گِرد دانشگاه + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس؛ هزاران نفر از مردم مشهد در پی فراخوان فعالان فرهنگی اجتماعی برای حمایت از آرامش دانشگاه در روزهای نخست سال تحصیلی، با تشکیل زنجیره‌ای انسانی بر گرد دانشگاه فردوسی مشهد، برجسته‌ترین ترین دانشگاه ایرانی خارج از پایتخت، عزم خود را برای حفاظت از ثبات، آرامش نشان دادند و بر مقاومت و هوشیاری در شرایط کنونی تأکید کردند.

در حالی که زمزمه‌هایی از تحرک برخی عناصر برای ایجاد تنش و اضطراب در محیط دانشگاه و پیرامون آن با استفاده از فرصت آغاز سال تحصیلی به گوش می‌رسید، چند تن از چهره‌های سرشناس فرهنگی اجتماعی از مشهد از مردم خواستند تا ظهر سه شنبه با حضور مقابل درب اصلی دانشگاه فردوسی، زنجیره‌ای انسانی بر گرداگرد این دانشگاه بزرگ تشکیل دهند. این برنامه «دانشگاه ایران» نام داشت.

در پی این فراخوان مردمی، هزاران نفر از زنان و مردان و جوانان و نوجوانان مشهدی از اقشار گوناگون خود را به دانشگاه فردوسی رساندند تا در این گردهمآیی مردمی شرکت کنند. مردم شرکت کننده خارج از دانشگاه زنجیره‌ای انسانی بوجود آوردند و دانشجویان دانشگاه فردوسی به همراه جمعی از اساتید و کارکنان دانشگاه این زنجیره را در داخل محیط دانشگاه امتداد بخشیدند.

برای نظم بخشی به برنامه و برنامه‌ریزی بهتر، دعوت‌کنندگان پیش از برگزاری، اقدام به ثبت نام مجاری از داوطلبان شرکت در این زنجیره انسانی کردند که به گفته سخنگوی آن تا روز برگزاری حدود ۲۶ هزار نفر، علاقه و امکان شرکت خود را ثبت کرده بودند این در حالی بود که پیش‌بینی‌ها حداکثر تا ۸ هزار نفر را برآورد می‌کرد.

ساعت شروع برنامه ۱۱ پیش از ظهر همراه با نماز جماعت ظهر و عصر تا ساعت ۱۴ اعلام شده بود که شرکت کنندگان در حاشیه خیابان‌های دانشگاه فردوسی به اقامه نماز پرداختند و سپس با در دست داشتن پرچم‌های ایران و نیز پرچم‌های سرخ، حضور و آمادگی و هوشیاری خود را به نمایش گذاشتند.

وسعت دانشگاه فردوسی مساحتی بیش از ۳۰۰ هکتار است و از بلوار وکیل آباد تا دامنه ارتفاعات جنوبی مشهد امتداد پیدا می‌کند که این مسئله بزرگی زنجیره انسانی جانفدایان بر دور آن را نشان می‌دهد. این دانشگاه از نظر جغرافیایی در یکی از مدرن‌ترین مناطق شهری غرب مشهد واقع شده و از شمال به میدان آزادی و بزرگراه وکیل‌آباد، از شرق به بزرگراه کلانتری، از جنوب به بلوار پیروزی و از غرب به بلوار باهنر منتهی شده‌ است. محیط این دانشگاه در روزهای اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دیماه سال گذشته توسط کسانی که قصد ورود به دانشگاه را داشتند پر از آشوب و ناامنی بود. به گفته برگزارکنندگان زنجیره انسانی، برنامه ریزی اولیه آغاز زنجیره از مقابل درب اصلی در بلوار وکیل آباد تا مقابل درب شرقی در بزرگراه کلانتری بود اما بصورت غیر منتظره‌ای به دلیل کثرت جمعیت داوطلب شرکت‌کننده، زنجیره در طول بزرگراه کلانتری ادامه یافت تا به میدان شهیدکاوه در فاصله ده کیلومتری دانشگاه رسید! و طول زنجیره از ۱۲ کیلومتر فراتر رفت.

حجت‌الاسلام و المسلمین راجی از چهره‌های فعال فرهنگی تبیینی کشور که از دعوت‌کنندگان به این گردهمآیی بود با سخنرانی در جمع مردم در مقابل درب اصلی دانشگاه فردوسی گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف آمریکا مقابله با رشد علمی و دانشگاهی ایران است و تاریخ حضور و اشغال کشورها توسط آمریکا نشان می‌دهد که از بین بردن مراکز علمی همواره یک سیاست ثابت توسط کاخ سفید بوده است.

وی خاطرنشان کرد: دلیل حضور ملت این است که دشمن به دنبال آن است که دانشمندان و استادان ما را یا به شهادت برساند یا ترور کند. حضور این ملت نشان می‌دهد که مردم پای دانشمندان و نخبگان خود ایستاده‌اند و نخبگانی که پای این ملت ایستاده باشند، مطمئن باشند مردم به آنها نمره فوق‌العاده خواهند داد.

از دیگر جلوه‌های زنجیره بزرگ انسانی در مشهد برای حمایت از دانشگاه، پیوستن دانشجویان دانشگاه‌های محدود دانشگاه فردوسی به این رخداد بزرگ بود. طول زنجیره انسانی باعث شد تا دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و نیز دانشگاه ملی مهارت نیز به آن بپیوندند. همچنین برخی مادران با کودکان دبستانی خود در این اجتماع شرکت کرده بودند.

رویداد «دانشگاه ایران» و زنجیره انسانی بلافاصله با خشم رسانه‌های فارسی زبان خارجی همراه بود و واکنش آنان را در پی داشت. تلویزیون اینترنشنال وابسته به منظومه رسانه‌ای عبری-عربی، اجتماع مشهد را موجب بروز ترافیک سنگین در این شهر خواند!

شایان ذکر است ابتکار زنجیره انسانی جانفدایان در مشهد پیرامون دانشگاه تراز جدیدی از حرکت جانفدا در ایران را رقم زد و ابعاد کاملا مردمی و خودجوش آن که شگفتی تیم اجرایی را نیز در بر داشت، الگوی تازه‌ای در این زمینه پدید آورد.