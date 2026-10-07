حمله داعش به گردان الحشد الشعبی در جنوب غرب کرکوک

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی در کرکوک اعلام کرد که گردان دوم وابسته به تیپ ۶۱ الحشد الشعبی در روستای البرغلیه ـ الدنادیش، از توابع شهرستان الحویجه در جنوب غرب استان کرکوک، هدف حمله گروهی از عناصر داعش قرار گرفته است.

به گزارش شفق نیوز، این منبع گفت که عناصر داعش به مواضع این گردان حمله کردند که نیروهای مستقر در منطقه با آنها مقابله کردند. همزمان، یگان‌های امنیتی و نیروهای الحشد الشعبی در مناطق اطراف به حالت آماده‌باش درآمدند.

جزئیات دیگری از وقوع تلفات یا زخمی شدن نیروهای الحشد الشعبی و همچنین خسارت‌های احتمالی ناشی از این حمله هنوز مشخص نشده است.

این منبع افزود که نیروهای امنیتی عملیات جست‌وجو و تعقیب را در اطراف روستا و مناطق نزدیک آن آغاز کردند تا عاملان حمله را شناسایی و دستگیر کنند. همچنین تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی اتخاذ شده است.

یک مقام امنیتی در کرکوک اعلام کرد که نیروهای پلیس فدرال عراق در حال حاضر گروهی از عناصر گروه تروریستی داعش را داخل مدرسه العریشه در منطقه الدنادیش از توابع شهرستان الحویجه در جنوب غرب استان کرکوک محاصره کردند.

همزمان با اتمام مهلت حضور نیروهای آمریکا در عراق و خروج چندی پیش آمریکایی‌ها (به‌عنوان ایجادکننده داعش) از این کشور، برخی تحلیلگران نسبت به تحرکات جدید عناصر باقیمانده گروهک‌های تروریستی در عراق و حتی ایجاد گروهک‌های جدید به‌منظور در التهاب نگه داشتن عراق هشدار داده‌اند.

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