«ویز» در عراق ممنوع است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر ارتباطات عراق از تصمیم رسمی برای ممنوعیت و توقف فعالیت اپلیکیشن نقشه و مسیریابی ویز (Waze) در سراسر این کشور از پایان دسامبر ۲۰۲۶ خبر داد.

مصطفی سند در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت که این تصمیم در چارچوب اقدامات قانونی و رسمی جاری در عراق اتخاذ شده است.

وی راه‌اندازی این مسیریاب در اسرائیل را دلیل اجرای این تصمیم عنوان کرد و گفت که فعالیت آن در خاک عراق باید به طور کامل متوقف شود.

وزیر ارتباطات عراق همچنین اشاره کرد که «ویز» در حال حاضر میان شمار زیادی از شهروندان و رانندگان عراقی برای مسیریابی و یافتن مسیرها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

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