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«ویز» در عراق ممنوع است

۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۵
کد مطلب: 1874799
«ویز» در عراق ممنوع است

وزیر ارتباطات عراق اعلام کرد که فعالیت مسیریاب «ویز» به دلیل ارتباط آن با رژیم صهیونیستی، از پایان دسامبر ۲۰۲۶ در سراسر این کشور متوقف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر ارتباطات عراق از تصمیم رسمی برای ممنوعیت و توقف فعالیت اپلیکیشن نقشه و مسیریابی ویز (Waze) در سراسر این کشور  از پایان دسامبر ۲۰۲۶ خبر داد.

مصطفی سند در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت که این تصمیم در چارچوب اقدامات قانونی و رسمی جاری در عراق اتخاذ شده است.

وی راه‌اندازی این مسیریاب در اسرائیل را دلیل اجرای این تصمیم عنوان کرد و گفت که فعالیت آن در خاک عراق باید به طور کامل متوقف شود.

وزیر ارتباطات عراق همچنین اشاره کرد که «ویز» در حال حاضر میان شمار زیادی از شهروندان و رانندگان عراقی برای مسیریابی و یافتن مسیرها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

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