آسیب به ۱۱۱ مرکز پتروشیمی و دارویی ایران بر اثر حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در لاهه روز سه‌شنبه با انتشار بخش‌هایی از سخنان «هادی فرجوند» در صدوسیزدهمین نشست شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد که در جریان حملات آمریکا، ۶۰ مجتمع پتروشیمی، ۴۴ کارخانه داروسازی و هفت تأسیسات دارویی در ایران آسیب دیده‌اند.

فرجوند با اشاره به پیامدهای این حملات گفت که آسیب واردشده به صنایع شیمیایی و دارویی ایران موجب اختلال در زنجیره‌های تأمین شده و بر روند اجرای تعهدات مرتبط با کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی تأثیر گذاشته است.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی همچنین تأکید کرد که حفاظت از تأسیسات شیمیایی در برابر درگیری‌های مسلحانه برای حفظ تمامیت کنوانسیون، فعالیت‌های صلح‌آمیز در حوزه شیمی و همکاری‌های بین‌المللی ضروری است.

وی افزود که حملات عمدی آمریکا به این تأسیسات، نگرانی‌های جدی را در ارتباط با مواد یک، ۶ و یازده کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی و همچنین اهداف و مقاصد این سند بین‌المللی ایجاد کرده است.

بر اساس متن کنوانسیون، ماده یک به تعهدات عمومی کشورهای عضو در زمینه منع سلاح‌های شیمیایی اختصاص دارد، ماده ۶ فعالیت‌های شیمیایی غیرممنوع را پوشش می‌دهد و ماده یازده بر همکاری‌های بین‌المللی و توسعه اقتصادی و فناوری در حوزه فعالیت‌های صلح‌آمیز شیمیایی تأکید دارد.

فرجوند در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر نگرانی‌های ایران درباره پایبندی آمریکا به کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی را مطرح کرد و گفت که این نگرانی‌ها از جمله به نقش واشنگتن در برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم صهیونیستی و برنامه آمریکا در زمینه سلاح‌های شیمیایی غیرکشنده و ناتوان‌کننده مربوط می‌شود.

وی تأکید کرد که با گذشت بیش از دو دهه، نگرانی‌های مطرح‌شده در این زمینه همچنان بدون پاسخ و حل‌نشده باقی مانده است.

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