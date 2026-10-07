به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از اجرای چند عملیات نظامی علیه مواضع و تأسیسات نظامی عربستان سعودی و همچنین ساقط کردن یک فروند پهپاد جاسوسی این کشور خبر داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد یک فروند پهپاد جاسوسی سعودی از نوع «CH-4» در حریم هوایی استان الجوف ساقط شده است.

وی افزود: فرودگاه «ملک خالد» در ریاض نیز با تعدادی پهپاد هدف قرار گرفت.

سریع همچنین از اجرای دو عملیات نظامی علیه فرودگاه بین‌المللی «ابها» و پایگاه «خمیس مشیط» خبر داد و گفت این دو عملیات با استفاده از تعدادی موشک بالستیک و پهپاد انجام شده است.

وی ادامه داد: تجمع عناصر دشمن نیز در یک عملیات منحصر به‌فرد، در پادگان «الدغاریر» در جیزان، پادگان «عاکفه» در عسیر و پادگان «الموسم» در جیزان هدف قرار گرفت.

در همین زمینه ساعتی پیش دفتر اطلاع رسانی اداره امنیت عدن وابسته به دولت دست نشانده سعودی اعلام کرد که ۲ موشک شلیک شده از سوی انصارالله فرودگاه بین المللی عدن را هدف قرار دادند.

شکست تلاش برای نفوذ به باب‌المندب

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد تلاش‌های گسترده نیروهای مزدور سعودی برای نفوذ به سمت تنگه راهبردی باب‌المندب، با واکنش نیروهای یمنی مواجه شده و با شکست کامل روبه‌رو شده است.

سریع تأکید کرد این تحرکات نظامی در این محور حساس، بدون دستیابی به هرگونه موفقیت میدانی، به عقب‌نشینی اجباری نیروهای متجاوز منجر شده است.

وی افزود: «این ناکامی، نشان‌دهنده ناتوانی عربستان سعودی در تغییر معادلات نظامی در مناطق تحت کنترل نیروهای مسلح یمن است.»

۶۶ حمله هوایی سعودی به مناطق یمن

همزمان با این تحولات، سریع از تشدید حملات هوایی عربستان سعودی خبر داد و اعلام کرد طی شبانه‌روز گذشته ۶۶ حمله هوایی جدید به مناطق مسکونی یمن انجام شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون سعودی با برخاستن از پایگاه‌های هوایی «خمیس مشیط» و «طائف»، زیرساخت‌های غیرنظامی در استان‌های الجوف، تعز، مأرب، الحدیده، حجه و صعده را هدف قرار داده‌اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت در پی این حملات، تعدادی از غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و کودکان، شهید یا مجروح شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد با احتساب حملات اخیر، شمار حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی از ابتدای دور جدید درگیری‌ها به ۱۶۴۲ حمله رسیده است.

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تصاویری از آرامکو بعد از حمله شب گذشته مقاومت یمن به عربستان

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