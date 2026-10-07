به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره اعتراضات گسترده دانش‌آموزان و دانشجویان در فرانسه تأکید کرد که پاریس اجازه نخواهد داد دیگران روایت تحولات داخلی این کشور را تعیین کنند.

این مقام ارشد پاریس در اظهاراتی که شبکه BFMTV منتشر کرد، گفت: «اگر ما داستان خودمان را ننویسیم، دیگران آن را برای ما خواهند نوشت.» او هشدار داد که فرانسه نباید اجازه دهد روایت‌های دیگران بر واقعیت تحولات این کشور غلبه کند.

ژان نوئل بارو

ترامپ پیش‌تر در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شده بود که اعتراضات جاری در فرانسه ناشی از «مهاجرت گسترده خارج از کنترل» است و آن را به اسلام نسبت داده بود. او همچنین در ادامۀ ادعاهای بی‌اساس عنوان کرده بود که این اعتراضات صرفاً مربوط به مدارس نیست و اسلام در پی تسلط بر فرانسه است.

اعتراضات دانش‌آموزی در سراسر فرانسه

اظهارات ترامپ در شرایطی مطرح شد که ده‌ها هزار دانش‌آموز، معلم و دیگر معترضان در شهرهای مختلف فرانسه به خیابان‌ها آمده‌اند. معترضان در ابتدا بر مشکلاتی همچون فرسودگی زیرساخت‌های آموزشی، کمبود معلم، تراکم کلاس‌ها و کاهش منابع مالی بخش آموزش اعتراض داشتند.

بارو با اشاره به گسترده شدن دامنه اعتراضات گفت که «رقبا، دشمنان و شرکای» فرانسه تلاش می‌کنند جنبش جاری را هر یک از زاویه خود تفسیر کنند. او بر ضرورت حفظ روایت مستقل فرانسه درباره تحولات داخلی این کشور تأکید کرد.

تشدید ناآرامی‌ها و افزایش شمار بازداشت‌شدگان

اعتراضات طی روزهای اخیر شدت بیشتری گرفته و به شهرهای مختلف فرانسه گسترش یافته است. همزمان، در چندین شهر میان معترضان و نیروهای پلیس درگیری‌هایی گزارش شده و نگرانی‌ها درباره ادامه ناآرامی‌ها افزایش یافته است.

وزارت کشور فرانسه اعلام کرده است که در ارتباط با اعتراضات روز سه‌شنبه ۴۸۸ نفر بازداشت شده‌اند و ۴۳ نفر از نیروهای پلیس و دستگاه‌های امنیتی نیز زخمی شده‌اند. برگزارکنندگان شمار شرکت‌کنندگان در این اعتراضات را حدود ۴۵۰ هزار نفر اعلام کرده‌اند؛ رقمی که در صورت تأیید، این حرکت را به یکی از بزرگ‌ترین بسیج‌های دانش‌آموزی و دانشجویی فرانسه در چند دهه اخیر تبدیل می‌کند.

احضار سفیر فرانسه در تهران

گفتنی است به‌دنبال برخورد خشونت‌آمیز دولت فرانسه با اعتراضات صنفی دانش‌آموزی و موارد نقض‌ فاحش و گسترده حقوق بشر، عصر دیروز پیر کوشار سفیر فرانسه در تهران، از سوی سرپرست اداره کل حقوق بشر، به وزارت امور خارجه احضار شد.

............

پایان پیام