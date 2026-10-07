به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد شیعیان آمریکا و مؤسسه «اداره جعفریه» روز شنبه ۲۵ مهر کارگاه «ایمان و سلامت روان» را در شهر برتونزویل ایالت مریلند برگزار می‌کنند؛ نشستی که با حضور مقام‌های دولتی، متخصصان سلامت روان و اعضای جامعه شیعیان به بررسی تأثیر سوگ، تبعیض مذهبی و فشارهای روانی بر زندگی افراد می‌پردازد.

این برنامه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر برگزار خواهد شد و بزرگسالان، دانشجویان، دانش‌آموزان و جوانان جامعه شیعه برای حضور در آن دعوت شده‌اند. برگزارکنندگان هدف این نشست را فراهم کردن فضایی برای گفت‌وگو درباره تجربه‌های دشوار، طرح پرسش‌ها و آشنایی با خدمات و حمایت‌های موجود در حوزه سلامت روان عنوان کرده‌اند.

بر اساس اعلام بنیاد شیعیان آمریکا، بسیاری از اعضای جامعه شیعه در آمریکا همزمان با نگرانی و اندوه ناشی از جنگ‌ها و رنج‌های انسانی در خارج از کشور، با مسائلی مانند نفرت مذهبی و تبعیض در محیط زندگی خود نیز مواجه هستند؛ موضوعی که می‌تواند فشارهای روانی مضاعفی ایجاد کند.

در این کارگاه، دکتر ریچل تالی، معاون وزیر بهداشت رفتاری در وزارت بهداشت مریلند، و دکتر لورا هارگروو، مدیر ارتباطات دینی در دفتر ابتکارات اجتماعی فرمانداری مریلند، به عنوان سخنرانان اصلی حضور خواهند داشت. حضور این مقام‌های رسمی، بُعدی دولتی و تخصصی به گفت‌وگوی جامعه شیعه درباره سلامت روان و حمایت‌های اجتماعی می‌دهد.

«رحات حسین»، مدیر اجرایی بنیاد شیعیان آمریکا، با اشاره به شرایط روانی برخی اعضای جامعه گفته است که بسیاری از افراد همزمان با سوگ ناشی از رنج مردم در نقاط مختلف جهان، با استرس و تبعیض در محیط زندگی خود نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند و هدف این برنامه، تسهیل گفت‌وگو درباره این تجربه‌ها و ایجاد ارتباط با متخصصان سلامت روان است.

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