حزب معارض ترکیه: توافق مکه نباید آنکارا را وارد جنگ علیه یمن کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اوزگور اوزال، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، نسبت به پیامدهای فعال‌سازی تعهدات دفاعی در چارچوب «توافق‌نامه مکه» هشدار داد و گفت اعزام نیروهای ترکیه به عربستان سعودی می‌تواند آنکارا را مستقیماً وارد جنگ یمن کند.

اوزال در نشست فراکسیون پارلمانی حزب خود تأکید کرد هرگونه تصمیم برای اعزام نیروهای نظامی به خارج از کشور باید با موافقت پارلمان همراه باشد. وی از اینکه توافق‌نامه مذکور پیش از تصمیم برای استقرار نیروها به مجلس ارائه نشده، انتقاد کرد.

اوزال همچنین هشدار داد امضای توافق دفاعی مشترک با کشوری که درگیر جنگ است، می‌تواند کشور امضاکننده را مستقیماً وارد مناقشه کند. وی این اقدام را «ماجراجویی» توصیف کرد و نسبت به احتمال اعزام نظامیان ترکیه به یمن پس از حدود یک قرن و استفاده از ارتش این کشور در راستای اهداف خارجی ابراز نگرانی کرد.

این اظهارات پس از نشست فوق‌العاده کمیته سیاسی، راهبردی و دفاعی وابسته به توافق‌نامه مکه در ریاض مطرح شد؛ نشستی که روز دوشنبه برگزار شد و بر آغاز سریع اجرای تعهدات دفاعی مشترک و اتخاذ اقدامات لازم برای تأمین نیرو و ظرفیت‌های نظامی و استقرار آنها در عربستان سعودی تأکید کرد.

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