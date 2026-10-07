به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد سه سال پس از طوفان الاقصی، همچنان درباره روایت‌ها و پیامدهای این عملیات بحث وجود دارد؛ عملیاتی که به گفته این جنبش، در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ جهان را تحت تأثیر قرار داد و مسئله فلسطین را که سال‌ها تلاش‌هایی برای به حاشیه راندن آن صورت گرفته بود، بار دیگر به مرکز توجه بازگرداند.

این جنبش با اشاره به دیدگاه حامیان فلسطین درباره طوفان الاقصی، مدعی شد این عملیات اقدامی مقاومتی، شجاعانه و مشروع در واکنش به آنچه ظلم و سرکوب گسترده علیه مردم فلسطین خواند، بوده است.

حزب‌الله تأکید کرد پیامدهای این رویداد باید بر اساس معیارهای ارزش‌های انسانی و قوانین بین‌المللی و تأثیر آن بر معادلات سیاسی ارزیابی شود، نه صرفاً بر مبنای موازنه قدرت نظامی.

حزب‌الله همچنین به اعتراضات و تجمعات حمایت از فلسطین در کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت طوفان الاقصی موجب شکل‌گیری موج گسترده‌ای از اعتراضات در پایتخت‌ها و دانشگاه‌های غربی در مخالفت با جنگ و نقض حقوق فلسطینیان شد.

این جنبش افزود: این عملیات روند عادی‌سازی روابط برخی کشورهای منطقه با اسرائیل را با چالش مواجه کرد.

مقاومت و مردم غزه همچنان پابرجا هستند

حزب‌الله با اشاره به تحولات سه سال گذشته در غزه افزود: رژیم صهیونیستی با وجود عملیات نظامی گسترده، نتوانسته است حماس، دیگر گروه‌های مقاومت یا مردم غزه را از میان بردارد و به اهداف سیاسی خود دست یابد.

این جنبش همچنین اعلام کرد وضعیت غزه همچنان بر آینده فلسطین و تحولات منطقه تأثیرگذار است و پیامدهای آن از مرزهای این منطقه فراتر رفته و مسائل مربوط به امنیت و صلح بین‌المللی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

حزب‌الله در ادامه تأکید کرد تداوم مقاومت و ایستادگی مردم فلسطین نشان می‌دهد دستاوردهای نظامی و تاکتیکی به‌تنهایی نمی‌تواند به ایجاد یک وضعیت سیاسی پایدار منجر شود.

این جنبش، عامل اصلی تداوم مقاومت را صلابت گروه‌های مقاومت و اعتقاد مردم فلسطین به حقانیت و عدالت آرمان خود دانست.

انتقاد از موضع جامعه جهانی

حزب‌الله در بخش دیگری از بیانیه خود، عملکرد جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی در قبال جنگ غزه را مورد انتقاد قرار داد و افزود: این نهادها در جلوگیری از نقض حقوق مردم فلسطین و حمایت از غیرنظامیان ناتوان بوده‌اند.

این جنبش همچنین کشورهای غربی و دولت آمریکا را به دلیل حمایت از اسرائیل و سکوت در برابر آنچه «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» در غزه خواند، مسئول دانست و از مردم جهان خواست برای حمایت از حقوق بشر و اجرای عدالت تلاش کنند.

حزب‌الله همچنین از گروه‌های مقاومت فلسطینی خواست بر مواضع خود پایبند بمانند و در برابر فشارها و طرح‌هایی که به گفته این جنبش، آینده مسئله فلسطین را هدف قرار داده‌اند، انسجام خود را حفظ کنند.

در پایان این بیانیه، حزب‌الله خطاب به دولت‌های منطقه هشدار داد سکوت و مماشات در برابر اسرائیل و متحدانش می‌تواند به تضعیف دولت‌ها و افزایش مداخله خارجی در سرنوشت کشورهای منطقه منجر شود.

حزب‌الله در پایان تأکید کرد که شرایط موجود تغییرناپذیر نیست و اراده ملت‌ها، در صورت استفاده درست از فرصت‌های تحولات، می‌تواند در شکل‌دهی به وضعیت کنونی و ساخت آینده نقش‌آفرین باشد.

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