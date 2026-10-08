خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در میان توصیه‌های بهداشتی نقل شده از پیامبر اسلام(ص)، نکته‌ای درباره حوله وجود دارد که کمتر به آن پرداخته می‌شود و آن پرهیز از استفاده مشترک و رها کردن حوله در محیط مرطوب است.

بنا بر گزارشات تاریخی، پیامبر اکرم (ص) از یک حوله دوبار پشت سر هم استفاده نمی‌کرد و حتما آن را شسته و در آفتاب پهن می‌کرد.

در روایتی آمده است که پیامبر اکرم(ص) فرمود: «سه چیز را نباید مشترک استفاده کرد: شانه، حوله و مسواک.»(۱) این سخن به ظاهر کوتاه است اما، به مرزهای بهداشتی وسایل شخصی اشاره دارد، مرزی که امروزه علم میکروب‌شناسی آن را با دقت اثبات کرده است.

یکی از مشکلاتی که امروز نادیده می‌گیریم، آن است که در بسیاری از ساختمان‌ها، حمام‌ها فاقد پنجره و نور طبیعی‌اند. حوله پس از هر بار استفاده، خیس و سنگین، در گوشه‌ای تاریک و بدون تهویه آویزان می‌شود. نتیجه؟ محیطی گرم، مرطوب و بی‌نور که دقیقاً همان چیزی است که میکروارگانیسم‌ها برای رشد به آن نیاز دارند.

پژوهش‌های پزشکی نشان می‌دهد باکتری‌ها می‌توانند ۲ تا ۳ هفته روی حوله زنده بمانند و قارچ‌ها و ویروس‌های تنفسی نیز چند روز دوام بیاورند. عوامل بیماری‌های پوستی از جمله عواملی هستند که می‌توانند از پوست به حوله و از حوله به پوست دیگران منتقل شوند.

نور آفتاب و جریان هوا، دو عامل طبیعی هستند که قرن‌ها پیش از کشف میکروب، به‌طور تجربی در فرهنگ‌های مختلف برای خشک کردن لباس و حوله به کار می‌رفتند. اما معماری امروزی، با حذف پنجره و جایگزینی تهویه طبیعی با هواکش‌های ضعیف، این دو عامل را از زندگی روزمره حذف کرده است.

پیامبر اسلام(ص) در دورانی زندگی می‌کرد که علم میکروب‌شناسی وجود نداشت، اما تأکید او بر پاکیزگی، جدا نگه داشتن وسایل شخصی و پرهیز از مشترک‌گذاری حوله، با جهت‌گیری بهداشت مدرن همسو است. شاید حکمت آن توصیه ساده این بود که حوله، اگر مرطوب و مشترک بماند، نه وسیله نظافت، بلکه حامل بیماری می‌شود.

منابع:

۱. درسهایی از قرآن، محسن قرائتی، جزء ۱، صفحه ۱۸۲۰.

زهرا صالحی‌فر؛ کارشناس ارشد قرآن و حدیث و مدیریت رسانه.

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