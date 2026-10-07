بازداشت یک عضو حزب بعث توسط حشد الشعبی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حشد الشعبی عراق اعلام کرد که یک متهم به عضویت در حزب بعث را در شهرستان طوزخورماتو بازداشت کرده است.

حشد الشعبی اعلام کرد: نیروهای اطلاعاتی تیپ ۶۳ حشد الشعبی با هماهنگی معاونت اطلاعات حشد الشعبی، بخش اطلاعات شمال و شرق دجله، موفق شدند فردی را که به عضویت در حزب بعث ممنوعه متهم است، بر اساس ماده ۹ قانون ممنوعیت حزب بعث بازداشت کنند.

بر اساس این بیانیه، این عملیات در داخل شهرستان طوزخورماتو و بر مبنای حکم بازداشت صادرشده از سوی دادگاه تحقیقات الکرخ اول انجام شده است.

حشد الشعبی همچنین اعلام کرد که بازداشت این فرد پس از بیش از سه ماه پیگیری و رصد اطلاعاتی دقیق صورت گرفته است.

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