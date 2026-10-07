فراخوان دعوت از کنشگران فرهنگی ایرانی و عراقی در پویش »چرا مرگ بر آمریکا؟«

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در رژه‌ی اخیر حشد الشعبی، مردم مقاومت عراق از روی پرچم آمریکا عبور کردند و حالا نخست‌وزیر عراق این حرکت را محکوم کرده و این اقدام را جرم‌ اعلام کرده است!

محمد حسین امیدی فعال رسانه‌ای طی یادداشتی نوشت: عراق درگیر اتفاقی بسیار خطرناک است. تهدیدی که می‌تواند تبدیل به یک فرصت فوق‌العاده شود. در رژه‌ی اخیر حشد الشعبی، مردم مقاومت عراق از روی پرچم امریکا عبور کردند و حالا نخست‌وزیر غرب‌گرای عراق این حرکت را محکوم کرده و با جرم‌انگاری آن، نیروهای امنیتی دولت را برای دستگیری جمعی از جوانان مقاومت به خط نموده است.

همان دوگانه‌ی تسلیم و مقاومت که در لبنان و ایران وجود دارد، در عراق هم در جریان است. جبهه غرب و عوامل آن سعی دارند اندیشه و فرهنگ مقاومت را در کشورهای منطقه خاموش کنند تا بتوانند نفوذ نرم و سخت خود را بدون دردسر اجرایی کنند و هر اقدام آنها مقدمه‌ای برای گامی خطرناکتر است.

«دشمن» داشتن و «دشمنی ورزیدن» جبهه استکبار امری طبیعی‌ست، اما اینکه فضای خفقانی توسط دولت‌های منطقه ایجاد شود که مردم تحت ظلم جرئت نکنند در مقابل دشمنشان اعلام برائت کنند امری بسیار خطرناک است.

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غربی‌ها همیشه در طول تاریخ زمانی توانستند موفقیت‌هایی را در مقابل ما کسب کنند که ما دشمنی آن ها را ندیدیم و از تحرکات آن ها غافل شدیم؛ در نتیجه مقاومت نکردیم و با نفوذ نرم و غافلگیری آن‌ها روبرو شدیم. حالا هم فرایند نادیده گرفتن دشمن در عراق با اعمال زور و توسل به قوه قهریه در حال پیگیری است.

در این وضعیت ما مردم مقاومت ایران که در خیابان‌ها حضور داریم باید کاری کنیم. پیشنهاد می‌شود خوراک لازم برای رسانه‌ای شدن تصاویر آتش ‌زدن و لگدمال کردن پرچم آمریکا در خیابان‌های ایران تهیه شود و این تصاویر به دست مردم عراق برسد. همچنین اگر بشود پیامی در همبستگی با مردم مقاومت عراق تولید شود بهتر است. این اقدام پیوند فعال میان مردم مقاومت ایران و عراق را شکل خواهد داد. زمان پیشنهادی پنجشنبه همین هفته است.

یادمان باشد که شعار و نمادهای «مرگ بر آمریکا»، شعار و نماد ملت ایران است که حالا منطقه‌ای و جهانی شده و ما باید از اندیشه و فرهنگ خودمان در منطقه و جهان حمایت و حراست کنیم.

طبق هماهنگی انجام شده با کنشگران مردمی عراق و جلسه‌ای که دیروز با ایشان داشتیم، قرار بر این شد، تعاملی مردمی-رسانه ای بین کنشگران ایرانی و عراقی شکل بگیرد. لذا با توجه به ماجرای اهانت به پرچم آمریکا و موضع‌گیری دولت عراق، قرار بر این شده که ما در ایران ویدئوهایی تهیه کنیم و در آن توضیح دهیم که چرا «مرگ‌ بر آمریکا» می‌گوییم و برای دوستان عراقی بفرستیم و آن‌ها زیرنویس عربی کرده و منتشر نمایند.

همین ویدئو را کنشگران عراقی تولید خواهند کرد، یعنی در ویدئوهایشان توضیح خواند داد که چرا مرگ بر آمریکا می‌گویند، و برای ما ارسال می‌کنند تا زیرنویس فارسی کرده و منتشر نماییم.

لذا از فعالان فرهنگی که علاقه به اثرگذاری بین المللی دارند دعوت می‌شود، با تهیه این ویدئوها و ارسالشان برای ما حرفشان را به بیرون مرزها بفرستند. در پیامتان می‌توانید به دلایل مرگ بر آمریکا مثل دخالت‌ها، خرابکاری‌ها، ظلم‌ها و بدعهدی‌هایی که از قبل از انقلاب اسلامی تاکنون به ایران و منطقه روا داشته‌اند و همچنین ظلم‌هایی که به جهان کرده‌اند اشاره نمایید. تجمعات شبانه بهترین بستر برای تهیه این تصاویر است. حتی می‌توانید پیامتان را در پاسخ به سوال «چرا مرگ بر آمریکا» در پلاکارد بنویسید و در قالب یک عکس ثبت و منتقل نمایید.

همچنین پیشنهاد شده اگر می‌توانید، پرچم آمریکا را آتش بزنید و تصویر آن را ارسال نمایید. زمان این اقدام از امشب (چهارشنبه) تا جمعه شب است که خیابان‌ها پرشور هستند. کنشگری بین‌المللی، کار عجیب غریبی نیست. فقط به‌عنوان نماینده ملت ایران، حرف دل ملت را به دنیا برسانید. تولید با ما و شما، انتشار با دوستانمان در عراق.

لطفا ویدئوهای ارسالی را به @popular_movement در پیام رسان بله ارسال بفرمایید تا زیرنویس و انتشار انجام شود. همچنین می‌توانید اگر دوستان عراقی دارید مستقیما برایشان ارسال کنید

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