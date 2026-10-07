به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد تلاش‌های رژیم صهیونیستی و حامیان آن برای القای اینکه نبرد از ۷ اکتبر آغاز شده، تحریف آشکار واقعیت و انگیزه‌های آن است. به نقل از المیادین، حماس تأکید کرد: درگیری با دشمن از ۷ اکتبر آغاز نشده و فصل‌های پایانی آن نیز هنوز نوشته نشده است.این جنبش اعلام کرد، سه سال گذشته، چهره عریان اشغالگر تروریستی و ماهیت نازیستی آن را آشکار کرده و رژیم صهیونیستی در این مدت مرتکب نسل‌کشی و کشتارهای هولناک شده است.

حماس افزود که رژیم صهیونیستی طی این سه سال، کودکان، زنان و غیرنظامیان را هدف حملات خود قرار داده و زیرساخت‌ها و امکانات حیاتی نوار غزه را ویران کرده است. این اقدامات به شهادت بیش از ۷۴ هزار نفر و زخمی شدن ۱۷۵ هزار نفر و همچنین اسارت و مفقود شدن ده‌ها هزار نفر منجر شده است.

حماس همچنین با اشاره به مواضع دیگر گروه‌های مقاومت فلسطین گفت حوادث ۷ اکتبر «شکست‌های بزرگ» در ساختارهای امنیتی، اطلاعاتی و توانمندی‌های نظامی رژیم صهیونیستی را آشکار کرد و سه سال گذشته نشان داد که «قدرت و برتری فناوری به‌تنهایی نمی‌تواند سرنوشت درگیری‌ها را تعیین کند.»

این جنبش تأکید کرد حفاظت از پروژه ملی فلسطین مستلزم پایان دادن به اختلافات داخلی و بازسازی ساختار سیاسی فلسطین از طریق گفت‌وگوی فراگیر ملی است؛ گفت‌وگویی که بر مشارکت، احترام به تکثر گروه‌ها و حفظ نقش همه جریان‌ها و گروه‌های فلسطینی استوار باشد.حماس همچنین اعلام کرد به تلاش برای ایجاد یک راهبرد ملی یکپارچه که همه گروه‌های فلسطینی در آن مشارکت داشته باشند، ادامه خواهد داد و آن را «تنها راه مقابله با طرح‌های اشغالگران» دانست.

این جنبش در بخش دیگری از بیانیه خود بر پایبندی حماس و دیگر گروه‌های مقاومت به اجرای تعهدات در توافق آتش‌بس تأکید کرد و گفت برای موفقیت این توافق، با میانجی‌ها همکاری خواهد کرد.حماس همچنین دولت آمریکا و میانجی‌ها را مسئول وادار کردن رژیم صهیونیستی به اجرای تعهدات خود و اجرای نقشه راهی دانست که این جنبش با آن موافقت کرده است.

حماس در پایان گفت: «ملت ما از خود، سرزمین، حقوق و مقدساتش دفاع می‌کند و از حق خود برای مقاومت در برابر اشغالگری تا پایان آن و برپایی کشور آزاد و مستقل فلسطین دفاع خواهد کرد.»

در همین خصوص، گروه‌های مقاومت فلسطین اعلام کردند حوادث ۷ اکتبر، شکست‌های بزرگی را در ساختارهای امنیتی، اطلاعاتی و توانمندی‌های نظامی رژیم صهیونیستی آشکار کرد.این گروه‌ها تأکید کردند سه سال گذشته ثابت کرده است که قدرت و برتری فناوری به‌تنهایی نمی‌تواند سرنوشت درگیری‌ها را تعیین کند.

گروه‌های مقاومت فلسطین همچنین اعلام کردند حفاظت از طرح ملی فلسطین مستلزم پایان دادن به اختلافات داخلی و بازسامان‌دهی ساختار فلسطین از طریق یک گفت‌وگوی ملی فراگیر است.آن‌ها تأکید کردند گفت‌وگوی ملی فراگیر فلسطینی باید بر پایه مشارکت، احترام به تعدد جریان‌ها و گروه‌های مختلف و حفظ نقش تمامی نیروها و گروه‌های فلسطینی باشد.

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