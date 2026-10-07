به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که جنگنده‌های سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۶ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام داده‌اند که اهداف غیرنظامی در استان‌های الجوف، تعز، مأرب، الحدیده، حجه و صعده را هدف قرار داده است.

نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کردند این حملات با استفاده از جنگنده‌های «F-15» و «تایفون» و همچنین هواپیماهای شناسایی مسلح انجام شده است.

بر اساس این بیانیه، جنگنده‌های سعودی از پایگاه‌های خمیس مشیط، الطائف و پایگاه دریایی ملک فیصل به پرواز درآمده‌اند و حملات موشکی نیز از جیزان و نجران انجام شده است.

نیروهای مسلح یمن مدعی شدند این حملات به کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان منجر شده که بیشتر آنها زنان و کودکان بوده‌اند.

در ادامه این بیانیه آمده است که مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش‌ها به ۱۶۴۲ حمله رسیده است.

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