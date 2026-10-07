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مراسم بزرگداشت رهبر شهید در قم برگزار می‌شود

۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۱
کد مطلب: 1874906
مراسم بزرگداشت رهبر شهید در قم برگزار می‌شود

یادواره شهدای دفاع مقدس و مراسم بزرگداشت امام شهید و شهدای جنگ رمضان در مرکز تخصصی اخلاق و معنویت آیت‌الله سعادت‌پرور(ره) برگزار می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام هفته دفاع مقدس، یادواره شهدای دفاع مقدس و مراسم بزرگداشت امام شهید و شهدای جنگ رمضان در مرکز تخصصی اخلاق و معنویت آیت‌الله سعادت‌پرور(ره) برگزار می‌شود.

در این مراسم، نماز مغرب و عشا به امامت آیت‌الله تحریری اقامه خواهد شد و خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان، از جمله خانواده‌های حجت‌الاسلام والمسلمین خطیب، یزدانیان و جاوید نیز در این مراسم حضور خواهند داشت.

سردار مشفق، از فرماندهان دوران دفاع مقدس و مسئول رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سخنران این مراسم خواهد بود و مداحان اهل‌بیت(ع) نیز به مرثیه‌سرایی و مداحی خواهند پرداخت.

این مراسم روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ در مرکز تخصصی اخلاق و معنویت آیت الله سعادت پرور برگزار خواهد شد.
 
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پایان پیام/ ۲۱۸
 

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