به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام هفته دفاع مقدس، یادواره شهدای دفاع مقدس و مراسم بزرگداشت امام شهید و شهدای جنگ رمضان در مرکز تخصصی اخلاق و معنویت آیت‌الله سعادت‌پرور(ره) برگزار می‌شود.

در این مراسم، نماز مغرب و عشا به امامت آیت‌الله تحریری اقامه خواهد شد و خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان، از جمله خانواده‌های حجت‌الاسلام والمسلمین خطیب، یزدانیان و جاوید نیز در این مراسم حضور خواهند داشت.

سردار مشفق، از فرماندهان دوران دفاع مقدس و مسئول رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سخنران این مراسم خواهد بود و مداحان اهل‌بیت(ع) نیز به مرثیه‌سرایی و مداحی خواهند پرداخت.

این مراسم روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ در مرکز تخصصی اخلاق و معنویت آیت الله سعادت پرور برگزار خواهد شد.



.......

پایان پیام/ ۲۱۸

