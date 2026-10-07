«به راست رأی بدهید»؛ مدیران آموزش دینی رژیم صهیونیستی وارد کارزار انتخاباتی شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیران دو شبکه از مهم‌ترین شبکه‌های آموزش صهیونیستی-دینی در رژیم صهیونیستی به‌صورت علنی وارد کارزار انتخاباتی با هدف افزایش قدرت جریان راست شده‌اند.

براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، «الحانان گلات» مدیرکل شبکه «یشیوت و اولپانوت بنی عکیوا» و «یانکی فریدمن» مدیرکل شبکه «نوعام–تسفیا» به رهبری ستاد انتخاباتی «در ۲۶» پیوسته‌اند. ستادی که هدف خود را افزایش میزان مشارکت در میان هواداران «اردوی ملی» پیش از انتخابات ۲۷ اکتبر رژیم صهیونیستی اعلام کرده است.

بررسی پوشش رسانه‌های عبری نشان می‌دهد که موضوع صرفاً به یک موضع‌گیری سیاسی شخصی و مقطعی محدود نمی‌شود، بلکه مدیران دو شبکه گسترده در ساختار آموزش دینی رسمی رژیم صهیونیستی در پروژه‌ای انتخاباتی مشارکت کرده‌اند که به‌صراحت هدف خود را رساندن جریان راست این رژیم به ۶۱ کرسی در کنست اعلام می‌کند.

«در ۲۶»؛ پروژه افزایش مشارکت در میان هواداران راست

«ماتی توخفیلد»، خبرنگار شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی در ۲۴ آگوست سال ۲۰۲۶ میلادی گزارش داد که ستاد «در ۲۶» به رهبری «یوسی داگان» رئیس «شورای شهرک‌نشینان شمرون» و با همکاری «یعقوب واینبرگر» و «یونی اسرائیلی» از چهره‌های گروه «لیکود شِلی» در حزب لیکود، تشکیل شده است.

بر اساس این گزارش، هدف اصلی این پروژه افزایش مشارکت هواداران «اردوی ملی» است. به‌ویژه در شهرهای حاشیه‌ای، محله‌ها و مناطق سنتی حامی راست که معمولاً نرخ مشارکت انتخاباتی پایین‌تری دارند.

این کارزار برای تحقق هدف خود از هزاران داوطلب، مراجعه خانه‌به‌خانه و فراهم‌کردن وسایل حمل‌ونقل برای رأی‌دهندگان استفاده می‌کند.

هدف اعلام‌شده؛ رساندن اردوگاه راست به ۶۱ کرسی

شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی در چهارم اکتبر اعلام کرد که عملیات میدانی این کارزار با هدف رساندن «اردوی ملی» به اکثریت ۶۱ کرسی انجام می‌شود.

این شبکه به نقل از یوسی داگان نوشت: بیرون آوردن اعضای اردوی ملی برای رأی دادن، کلید پیروزی است.

از این رو، دشوار است «در ۲۶» را صرفاً پروژه‌ای بی‌طرف برای افزایش مشارکت انتخاباتی دانست. این کارزار از یک حزب مشخص حمایت مستقیم نمی‌کند، اما به‌روشنی بلوکی را مشخص کرده که قصد دارد قدرت انتخاباتی آن را افزایش دهد.

مدیران آموزش دینی وارد میدان شدند

هم‌زمان، شبکه ۷ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که الحانان گلات و یانکی فریدمن به رهبری این ستاد پیوسته‌اند.

گلات گفت که در این فعالیت به‌صورت شخصی مشارکت می‌کند، اما پذیرفت که در انتخابات قبلی نیز به همین شیوه و همراه با یوسی داگان فعالیت کرده و در پروژه‌ای مشارکت داشته که به افزایش مشارکت اردوگاه راست کمک کرده است.

فریدمن نیز درباره ضرورت تقویت ستون راست و قدرت ایمانی پیش از انتخابات سخن گفت.

شبکه «نوعام–تسفیا» که در سال ۱۹۷۱ میلادی تأسیس شده، اعلام می‌کند ۵۹ مدرسه از شمال تا جنوب رژیم صهیونیستی دارد و حدود ۱۱ هزار دانش‌آموز در آنها تحصیل می‌کنند.

این شبکه خود را یکی از شبکه‌های آموزش توراتی صهیونیستی معرفی می‌کند که با اندیشه‌های خاخام «تسفی یهودا کوک» ارتباط دارد. اسناد وزارت آموزش رژیم صهیونیستی نیز نشان می‌دهد که این شبکه در چارچوب ساختار آموزش رسمی دینی فعالیت می‌کند.

آموزش دینی و سرمایه اجتماعی در خدمت بسیج انتخاباتی

منابع موجود نشان نمی‌دهند که این دو شبکه از نظر سازمانی وابسته به حزب سیاسی مشخصی باشند. همچنین نباید شبکه آموزشی «نوعام» را با حزب سیاسی «نوعام» اشتباه گرفت.

با این حال، هر دو شبکه به‌وضوح در فضای فکری صهیونیسم دینی قرار دارند و پیوستن مدیران آنها به کارزار «در ۲۶» به این نفوذ، بُعدی مستقیم و انتخاباتی بخشیده است.

حساسیت موضوع از آنجا بیشتر می‌شود که این شبکه‌ها تنها با دانش‌آموزان سروکار ندارند، بلکه با خانواده‌ها، فارغ‌التحصیلان و جوامع گسترده‌تری نیز ارتباط دارند. در نتیجه، مدیران آنها از نوعی سرمایه سازمانی برخوردارند که در صورت انتقال از حوزه آموزش به بسیج سیاسی، می‌تواند در انتخابات اثرگذار باشد.

محدودیت‌های قانونی برای تبلیغات سیاسی در مدارس

دستورالعمل‌های وزارت آموزش رژیم صهیونیستی تصریح می‌کند که تبلیغات انتخاباتی از هر نوع در داخل مؤسسات آموزشی ممنوع است و محدودیت‌هایی نیز برای مشارکت کارکنان آموزشی دارای مسئولیت‌های مدیریتی در تبلیغات انتخاباتی در نظر گرفته شده است.

«میتال بارون» و «دافنا کهانا دولیف»، پژوهشگران مؤسسه دموکراسی رژیم صهیونیستی نیز در مطالعه‌ای که هفتم سپتامبر سال ۲۰۲۶ میلادی منتشر شد، تأکید کردند که قانون آموزش رسمی میان آموزش سیاسی و تبلیغات حزبی تفاوت قائل می‌شود.

بر اساس این مطالعه، کارکنان مؤسسات آموزشی نمی‌توانند در میان دانش‌آموزان برای یک حزب یا سازمان سیاسی مشخص تبلیغات انتخاباتی انجام دهند.

پرسش درباره «مصونیت سیاسی»

حساسیت این پرونده زمانی بیشتر می‌شود که وزارت آموزش رژیم صهیونیستی تحت مدیریت «یوآف کیش» قرار دارد. وزیری که نامزد حزب لیکود نیز هست و در مصاحبه‌های انتخاباتی درباره جلوگیری از هدر رفتن آرای راست سخن گفته است.

از سوی دیگر، با وجود آنکه کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی از دولت این رژیم مستقل است، تاکنون واکنشی نسبت به فعالیت گلات و فریدمن نشان نداده است.

به همین دلیل، نبودِ اقدام و پاسخ‌گویی از سوی وزارت آموزش و کمیته مرکزی انتخابات این پرسش را مطرح کرده است که آیا در این پرونده نوعی مصونیت سیاسی وجود دارد و چرا گلات و فریدمن تاکنون برای رسیدگی انضباطی و قانونی احضار نشده‌اند؟

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