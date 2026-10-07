حکمرانی محلی با محوریت مسجد باید با سرعت دنبال شود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، در اختتامیه نشست سالانه ائمه جمعه مراکز شهرستان‌های کشور با عنوان «محراب تا میدان»، با اشاره به مأموریت ائمه جمعه در حوزه مسجد، گفت: امروز باید با سرعت بیشتری به سمت حکمرانی محلی با محوریت مسجد حرکت کنیم و این مهم فقط با مسجد آباد امکان‌پذیر است.

وی افزود: مسجد آباد در گرو امام جماعت آباد است و مسجدی که بتواند به‌عنوان یک واحد زنده، جذاب و اثرگذار در محیط پیرامونی خود فعالیت کند، می‌تواند در سازماندهی اجتماعی، مواسات، خدمت‌رسانی، ترویج زیست عفیفانه، فرهنگ قرآن و انجام کارهای خیر نقش‌آفرین باشد.

مسجد باید محور حکمرانی محلی باشد

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به تاکید رهبر شهید انقلاب بر موضوع حکمرانی محلی با محوریت مسجد اظهار داشت: این موضوع باید با سرعت دنبال شود و تأکید مجموعه‌های مختلف نیز در این زمینه در حال فعالیت هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری گفت: از حسنات رئیس‌جمهور فعلی این است که به این نظریه ایمان و دلبستگی دارد و ما از نزدیک شاهد این نگاه هستیم. از سوی دیگر، بسیج نیز با جدیت در این عرصه وارد شده و در قرارگاه‌های مرتبط، موضوع مسجد را با سرعت دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: اگر مسجد نتواند خودش را به این ظرفیت برساند و هویت، انسجام، فهم، فعالیت و اثرگذاری خود را تقویت کند، دیگران محور خواهند شد و ما در برابر این ظرفیت ایجادشده، ناسپاس خواهیم بود.

مسجد با بخشنامه آباد نمی‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری با تأکید بر اینکه آبادانی مسجد با دستور و بخشنامه محقق نمی‌شود، تصریح کرد: مسجد را نمی‌توان دستوری و ابلاغی آباد کرد؛ این کار با مهرورزی، محبت، حضور، پیگیری، خسته نشدن و ایجاد انگیزه در امام جماعت و ارکان مسجد امکان‌پذیر است.

وی خطاب به ائمه جمعه گفت: اگر کسی احساس می‌کند از عهده این کار برنمی‌آید، اعتقاد ندارد یا توان و حوصله آن را ندارد، کار را به فرد دیگری واگذار کند؛ چراکه این کار، مأموریتی مشترک میان ما و ائمه جمعه و متعلق به حضرت ولی‌عصر(عج) است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور افزود: از هر یک از شما انتظار داریم وقت بگذارید و با محبت، دقت و قوت کار را به نتیجه برسانید. خبرهای خوبی از اقدامات ائمه جمعه در این زمینه داریم و باید با نشاط و انگیزه این مسیر را ادامه داد.

پیوند مسجد و مدرسه باید جدی گرفته شود

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری یکی دیگر از مأموریت‌های مهم ائمه جمعه را پیوند میان مسجد و مدرسه عنوان کرد و گفت: برای اینکه مسجد و مدرسه به هم پیوند بخورند، باید ارتباط با مدارس جدی گرفته شود و نوجوانان را به نماز جماعت و نماز جمعه آورد.

وی افزود: موضوع زیست عفیفانه نیز از دیگر مسائل مهمی است که ائمه جمعه باید با قوت دنبال کنند و در این زمینه نقش آنان برجسته است.

مسجد و قرآن؛ یک مأموریت مشترک

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به موضوع مسجد و قرآن گفت: موضوع مسجد و قرآن به کار اصلی ما برمی‌گردد و همه ما وظیفه مشترکی در زمینه تربیت قرآنی جامعه داریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری همچنین بر استمرار موضوع جمعیت تأکید کرد و گفت: مسئله جمعیت همچنان باید کاملاً در دستور کار ائمه جمعه باشد و ابتکارات موفق در این زمینه نیز مورد توجه قرار گیرد.

مراقبت از جایگاه امام جمعه ضروری است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حساسیت جایگاه امام جمعه اظهار داشت: اطراف جریان امامت جمعه مخاطرات و آسیب‌هایی وجود دارد و ممکن است در موضوعات مالی، اخلاقی یا سیاسی، مسائلی ایجاد شود؛ بنابراین مراقبت و توجه ائمه جمعه باید بیش از گذشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط معنوی و توسل افزود: مسئولیت امام جمعه سنگین است و انسان باید همواره احساس کند که نیازمند دستگیری حضرت ولی‌عصر(عج) است و از خدا بخواهد که در این مسیر از او و خانواده‌اش مراقبت کند.

وی تصریح کرد: مراقبت‌ها باید نسبت به گذشته بیشتر و بیشتر شود تا جایگاه امامت جمعه حفظ شود.

نماز جمعه؛ کار ویژه امام جمعه

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، نماز جمعه را کار ویژه امام جمعه دانست و گفت: رسیدگی به نماز جمعه و فراهم کردن ترتیبات مناسب برای حضور و پذیرایی از مؤمنان از جمله وظایف ائمه جمعه است و باید هر روز برای بهتر شدن آن تلاش کرد.

وی افزود: نمازهای جماعت، اجتماعات روزانه مؤمنان هستند، اما کار ویژه و خاص، نماز جمعه است که به امام جمعه سپرده شده تا بتواند مأموریت خود را در منطقه به بهترین شکل انجام دهد.

ائمه جمعه باید از تجربه‌های میدانی یکدیگر استفاده کنند

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری با اشاره به نشست «محراب تا میدان» گفت: در این دوره، مسیرهای راهبری مسجد از نگاه امام جمعه بازخوانی شد و تجربه‌های میدانی ائمه جمعه در سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: همچنین در نشست‌های تخصصی، سه موضوع «زیست عفیفانه»، «هر مسجد یک پایگاه قرآنی» و «اتصال و ارتباط میدان به مسجد» مورد بررسی قرار گرفت و ایده‌ها و تجربه‌های ارائه‌شده برای استفاده در کل شبکه جمع‌آوری و جمع‌بندی شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج علی‌اکبری در پایان با قدردانی از حضور و مشارکت ائمه جمعه در این نشست تأکید کرد: این مسیر نیازمند نشاط، انگیزه، پیگیری و کار مستمر است و باید با اتکا به ظرفیت مسجد، برای تحقق مأموریت‌های فرهنگی، اجتماعی و قرآنی در شهرستان‌ها تلاش کرد.



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