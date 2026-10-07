پیشروی نیروهای مسلح یمن در جنوب تعز؛ ناکامی زودهنگام حمله عربستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عملیات «فجر یمن» که عربستان با مشارکت چند کشور به‌ویژه ترکیه و پاکستان، دو شریک این کشور در «ائتلاف مکه»، آغاز کرده است در دروازه شرقی تنگه باب‌المندب با ناکامی مواجه شد.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، نیروهای مسلح یمن در ضدحمله‌ای که روز گذشته انجام دادند، توانستند نفوذ نظامی نیروهای «العمالقه» را که یک روز پیش از آن در حومه شهرستان «ذوباب» واقع در محدوده باب‌المندب، ایجاد شده بود، از بین ببرند.

با این حال، تشدید عملیات عربستان در چند جبهه در غرب و شرق یمن ادامه یافت. تلاشی برای دستیابی به هرگونه پیشروی به نفع ریاض که تمامی توان نظامی خود را در این نبرد به کار گرفته است.

عقب‌نشینی نیروهای مزدور عربستان از محور باب‌المندب

نیروهای مزدور عربستان تلاش‌های خود برای پیشروی در ساحل غربی یمن به سمت منطقه باب‌المندب و شهر ساحلی «المخا» را متوقف کرده و از آغاز نبردی جدید در منطقه «الوازعیه» خبر دادند.

این تحول پس از آن رخ داد که نیروهای مسلح یمن شامگاه دو روز پیش، حومه ذوباب و منطقه «رأس‌العاره» در غرب استان لحج را هدف حملات موشکی گسترده قرار دادند و نیروهای مورد مزدور عربستان را وادار کردند در مناطقی دورتر از خطوط تماس، مواضع خود را تغییر دهند.

هم‌زمان، رسانه نظامی نیروهای مسلح یمن، تصاویری از حضور نیروهای خود در المخا، باب‌المندب و جزیره «میون» منتشر کرد و همچنین تصاویری از حمله به نیروهای سلفی در منطقه رأس‌العاره را به نمایش گذاشت.

منابع محلی به روزنامه «الاخبار» گفتند که در باب‌المندب و ذوباب هیچ درگیری‌ جریان ندارد. این منابع همچنین گزارش‌های رسانه‌های وابسته به عربستان درباره نفوذ نیروهای «العمالقه» و «درع الوطن» در ذوباب و نزدیکی تنگه باب‌المندب را رد کردند.

به گفته این منابع، نفوذ محدودی که روز دوشنبه رخ داد، با عملیات دور زدن نیروهای مسلح یمن پاسخ داده شد و در نهایت ده‌ها نفر از نیروهای نفوذکننده کشته یا اسیر شدند.

اعتراف به پیروزی‌های ساختگی

ده‌ها فعال وابسته به دولت عدن مورد حمایت عربستان در شبکه‌های اجتماعی نیز اذعان کردند که آنچه پیروزی‌های ساختگی در المخا و باب‌المندب توصیف شده، واقعیت ندارد.

این فعالان، هواداران حزب «الاصلاح» را به تبلیغ این ادعاها متهم کردند و گفتند که هدف از آن، کشاندن نیروهای «العمالقه» به یک کمین بزرگ در المخا است.

به گفته آنها، منطقه ساحلی در معرض دید و آتش نیروهای مسلح یمن قرار دارد. نیروهایی که در رشته‌کوه‌های مشرف بر باب‌المندب، المخا و ذوباب مستقر هستند.

ناکامی حمله در الوازعیه

در الوازعیه نیز نیروهای مسلح یمن تلاش نیروهای مقابل برای پیشروی را دفع کردند و توانست شماری از خودروهای زرهی را منهدم کنند. این در حالی بود که جنگنده‌های سعودی از نیروهای مهاجم پشتیبانی هوایی می‌کردند.

سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، شامگاه گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای سعودی هنگام تلاش برای نفوذ به سمت مواضع جنوب‌غرب منطقه الوازعیه از این منطقه بیرون رانده شدند.

او افزود که این نیروها با چندین فروند موشک هدف قرار گرفتند و در نتیجه، تعدادی از خودروها و خودروهای زرهی منهدم و ده‌ها نفر کشته یا زخمی شدند.

سریع همچنین گفت که یک «عملیات موشکی ویژه، تجمع نیروهای مزدور عربستان را که قصد پیشروی به سمت باب‌المندب داشتند، برهم زده است.

پیشروی صنعاء در جنوب تعز

در جبهه جنوبی استان تعز، نیروهای مسلح یمن روز گذشته وارد شهرستان «الصَلو» شدند و درگیری‌ها را به مناطق دیگری در دو ناحیه «قدس» و «الأحکوم» کشاندند.

همچنین نیروهای مسلح یمن در شماری از روستاها و رشته‌کوه‌های شهرستان «المقاطره» در محدوده استان لحج پیشروی قابل‌توجهی داشتند.

نیروهای مسلح یمن در جبهه شمالی شهر تعز نیز در شهرستان «المسراخ« فعال شدند و توانست کوه «راهش» که موقعیتی راهبردی دارد و چند منطقه مشرف بر شهر را به کنترل خود درآورد.

الصَلو ششمین شهرستانی است که نیروهای مسلح یمن در مناطق روستایی جنوب تعز پس از «المعافر»، «المواسط»، «جبل حبشی»، «الشمایتین» و «سامع» بر آن مسلط شده‌اند.

به گفته ناظران، کنترل ارتفاعات راهبردی جنوب تعز می‌تواند تلاش‌های عربستان برای بازگشت به تنگه باب‌المندب را با دشواری بیشتری مواجه کند. زیرا این ارتفاعات که بر ساحل غربیِ یمن در معرض دید و آتش مشرف هستند، از اهمیت دفاعی برای کنترل این تنگه برخوردارند.

گسترش حملات به مواضع سعودی

یحیی سریع همچنین اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن بامداد روز گذشته مجموعه‌ای از عملیات نظامی را علیه مواضع تجمع نیروهای سعودی در چند محور در شرق استان الجوف، غرب شهر مأرب و اردوگاه «الزغارید» در جیزان انجام داده‌اند.

او تاکید کرد که در این حملات شماری از نیروهای کمکی، کشته یا زخمی شده و تعدادی از خودروهای آنها نیز به آتش کشیده شده است.

این حملات هم‌زمان با اعلام نیروهای مسلح یمن درباره مجموعه‌ای گسترده از عملیات هماهنگ انجام شد که طی آن، چندین مقر و تأسیسات حیاتی در عمق خاک عربستان با موشک‌های بالستیک و کروز و همچنین پهپادها هدف قرار گرفتند.

از جمله اهداف اعلام‌شده، فرودگاه «ملک خالد» در شهر ریاض پایتخت عربستان بود که به گفته این گزارش، ۳۳ درصد از ترافیک هوایی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. مجتمع نفتی «رابغ»، پایگاه «خمیس مشیط» و فرودگاه «ابها» در جنوب عربستان نیز از دیگر اهداف اعلام‌شده بودند.

تشدید حملات هوایی عربستان

در همین حال، با ناکامی نیروهای مزدور عربستان در متوقف‌کردن پیشروی نیروهای مسلح یمن، جنگنده‌های سعودی حملات هوایی خود را به مناطقی که طی روزهای گذشته به کنترل نیروهای مسلح یمن درآمده‌اند، افزایش دادند.

بر اساس گزارش منابع محلی، این حملات برخی اهداف غیرنظامی در شهر «التُربه» را نیز هدف قرار داده و مناطقی در استان صعده در شمال یمن را بمباران کرده است.

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