به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام‌والمسلمین سید محمدباقر طباطبایی‌نژاد طی سخنانی در محفل معارفی سه شنبه شب حرم بانوی کرامت اظهار داشت: حضرت علی علیه السلام در حکمت ۱۳۵ نهج‌البلاغه به برخی از سنت‌های خداوند اشاره می کنند و می فرمایند یکی از سنت های خداوند متعال این است که اگر خداوند به کسی توفیق دعا بدهد حتما دعای او را مستجاب خواهد کرد.

وی با بیان اینکه طبق روایت خداوند دعای انسان را به سه شکل مستجاب می کند، افزود: شکل اول این است که خداوند خواسته انسان را در دنیا می دهد، شکل دوم این است بهتر از خواسته انسان در آخرت می دهد و شکل سوم این است که به واسطه آن دعا بلا را از انسان دفع می‌کند.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: حضرت موسی علیه السلام از خداوند خواستند فرعون را از بین ببرد و خداوند نیز دعای حضرت را مستجاب نمود.

طباطبایی نژاد تأکید کرد: گاهی مواقع خداوند حاجات انسان های مومن را به تأخیر می اندازد و دعای مومنان را با تأخیر مستجاب می کند که بر اساس حکمت الهی است.

وی یادآور شد: گاهی مواقع خداوند صلاح می داند دعا و خواسته انسان در آخرت مستجاب شود و طبق روایت وقتی مؤمن در آخرت، نحوه استجابت دعاهای خود را مشاهده می کند آرزو می‌کند ای کاش هیچکدام از دعاهایم در دنیا مستجاب نمی‌شد و تمام خواسته‌هایم را در آخرت می گرفتم.

سخنران حرم بانوی کرامت در ادامه گفت: اصل دعا موضوعیت خاص دارد و باعث می‌شود انسان همواره به سمت خداوند برود و در درگاه الهی ثابت قدم بماند.

طباطبایی‌نژاد اظهار داشت: گاهی مواقع نیز در عوض استجابت دعا یک بلا و یک تاریکی از انسان توسط خداوند دفع می شود.

وی افزود: حضرت عیسی علیه السلام یک مرید نادان و احمقی داشتند و به دنبال آن بود که اسم اعظم را از حضرت یاد بگیرد تا مردگان را زنده کند اما حضرت توصیه می نمود یاد گرفتن اسم اعظم فایده ای برای تو نخواهد داشت اما این شخص نادان اصرار به یاد گرفتن داشت؛ خداوند به حضرت عیسی علیه السلام دستور داد هر آنچه این شخص خواست زنده نماید انجام دهید و در راهی این شخص خواستار زنده نمودن استخوان هایی را داشت که استخوان های شیر بود و شیر زنده شد و شخص نادان را به قتل رساند.

طباطبایی نژاد تأکید کرد: گاهی مواقع دعاهای ما همانند همین شیر است و بلای جان انسان خواهد شد به همین خاطر نباید حتما اصرار به استجابت برخی از دعاها داشته باشیم.

وی یادآور شد: یکی دیگر از سنت های خداوند طبق حکمت ۱۳۵ نهج البلاغه این است اگر خداوند به کسی توفیق توبه بدهد قطعا این توبه در درگاه الهی قبول خواهد شد.

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