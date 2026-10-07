افزایش نرخ رسمی دلار در عراق در بحبوحه فشارهای اقتصادی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بانک مرکزی عراق امروز چهارشنبه نرخ رسمی دلار را در این کشور از ۱۳۲۰ دینار به ۱۵۲۰ دینار افزایش داد. این نخستین تغییر نرخ رسمی ارز در بیش از سه سال گذشته است و در شرایطی صورت می‌گیرد که اقتصاد عراق با فشارهای فزاینده و کاهش ارزش پول ملی در بازار موازی مواجه است.

در بیانیه بانک مرکزی عراق آمده است که بر اساس تصمیم دولت عراق، نرخ فروش دلار به مردم ۱۵۲۰ دینار برای هر دلار تعیین شده است.

این بانک از بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت الکترونیکی و صرافی‌ها خواست که نرخ قبلی را متوقف کرده و نرخ جدید را به اجرا بگذارند.

افزایش فاصله نرخ رسمی و بازار موازی

نرخ دلار در بازار موازی عراق طی هفته‌های اخیر در برخی مقاطع به حدود ۱۶۰۰ دینار برای هر دلار رسیده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده شکاف قابل‌توجه میان نرخ رسمی و نرخ معامله‌شده در بازار غیررسمی است.

افزایش نرخ رسمی در حالی رخ می‌دهد که دینار عراق تحت فشار قرار گرفته و دولت این کشور تلاش دارد فاصله میان نرخ رسمی و بازار موازی را کنترل کند.

وابستگی شدید اقتصاد عراق به نفت

عراق وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد و حدود ۹۰ درصد درآمدهای این کشور از نفت تأمین می‌شود.

این درآمدها برای تأمین هزینه واردات، حفظ ثبات دینار و پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی و مستمری بازنشستگان اهمیت اساسی دارد.

با این حال، صادرات نفت عراق پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در فوریه و بسته‌شدن تنگه هرمز برای چند ماه به‌شدت کاهش یافته است. هم‌زمان، قیمت کالاهای مصرفی در عراق نیز افزایش پیدا کرده است.

کاهش ۲۰ میلیارد دلاری ذخایر ارزی

بر اساس این گزارش، ذخایر ارزی عراق حدود ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.

در پی کاهش درآمدهای نفتی، دولت عراق نیز ناچار شده برای تأمین منابع مالی خود به استقراض داخلی روی آورد.

این شرایط فشار بیشتری بر سیاست ارزی بغداد وارد کرده و توانایی دولت برای حفظ نرخ قبلی دینار در برابر دلار را کاهش داده است.

پایان نظام حراج دلار

عراق در اوایل سال ۲۰۲۵ میلادی به صورت رسمی نظام حراج دلار را متوقف کرد. اقدامی که تحت فشار آمریکا و با هدف محدودکردن انتقال دلار به نهادهای تحت تحریم به‌ویژه ایران، انجام شد.

پس از اعمال محدودیت بر عرضه دلار در عراق، بازار موازی در این کشور شکل گرفت و شکاف میان نرخ رسمی و نرخ معامله‌شده در بازار غیررسمی افزایش یافت.

افزایش نرخ رسمی دلار در عراق از ۱۳۲۰ دینار به ۱۵۲۰ دینار اکنون نخستین تعدیل رسمی نرخ ارز در این کشور در بیش از سه سال گذشته است و نشان می‌دهد فشارهای اقتصادی و ارزی بر عراق به مرحله‌ای رسیده که سیاست پولی و ارزی این کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

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