به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه (14 مهر) در نشست خبری خود در اسلام‌آباد گفت که پاکستان طی دهه‌های گذشته میزبان میلیون‌ها افغان بوده که از جنگ و بی‌ثباتی گریخته‌اند.

او که پیش از دبیرکلی سازمان ملل، به مدت ۱۰ سال کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بود، گفت: «برای دهه‌ها، پاکستان درهای خود را به روی میلیون‌ها افغان که از درگیری و بی‌ثباتی گریخته بودند، گشود.»

او افزود: «سراسر مردم این کشور هر آنچه داشتند با افرادی که برای یافتن حمایت و امنیت به آنجا آمده بودند، تقسیم کردند.»

دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد: «سازمان ملل متحد متعهد است با پاکستان همکاری کند تا اصول حمایت [از پناهجویان] رعایت شود و اطمینان حاصل شود که بازگشت افغان‌ها به‌صورت داوطلبانه، امن و عزتمندانه انجام شود.»

این اظهارات در حالی مطرح شده که روند بازگشت و اخراج مهاجران افغان از پاکستان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های اخیر، میلیون‌ها افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته یا اخراج شده‌اند و سازمان‌های بین‌المللی نسبت به شرایط بازگشت و نیازهای انسانی بازگشت‌کنندگان ابراز نگرانی کرده‌اند.

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