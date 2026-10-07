وزیر نیروی ایران وارد کابل شد؛ آیا مطالبه حقابه از طالبان در دستور کار است؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عباس علی‌آبادی، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران، امروز (چهارشنبه ۱۵ مهر) در رأس هیئتی عالی‌رتبه وارد کابل شد تا با مقام‌های حکومت طالبان درباره همکاری‌های دوجانبه در حوزه انرژی دیدار و گفت‌وگو کند.

بر اساس اعلام سفارت ایران در کابل، علی‌آبادی در جریان این سفر با شماری از مقام‌های افغانستان دیدار خواهد کرد و از پنجمین نمایشگاه ملی و بین‌المللی «امام ابوحنیفه» نیز بازدید می‌کند. این نمایشگاه یکی از رویدادهای بزرگ تجاری افغانستان است که با هدف معرفی و بازاریابی تولیدات داخلی، حمایت از بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش روابط تجاری افغانستان با کشورهای منطقه برگزار می‌شود.

هم‌زمان یک هیئت تجاری حدود ۱۸۰ نفره از ایران به رهبری محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، روز گذشته وارد کابل شد و قرار است درباره تجارت، سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری‌های اقتصادی با طرف افغانستانی گفت‌وگو کند.

این سفر در حالی انجام می‌شود که همکاری‌های انرژی میان تهران و کابل در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. در آخرین دیدار علی‌آبادی با احمدجان بلال، رئیس عمومی شرکت‌های دولتی طالبان، دو طرف درباره تأمین برق، آب آشامیدنی و ساخت تأسیسات تصفیه فاضلاب گفت‌وگو کردند. وزیر نیروی ایران در آن دیدار اعلام کرده بود تهران آمادگی دارد برای تأمین نیاز افغانستان، حداکثر ۲ هزار مگاوات برق فراهم کند و در آموزش نیروهای فنی افغانستان نیز همکاری داشته باشد.

آیا موضوع حقابه ایران از منابع آبی افغانستان مطرح می‌شود؟

به نظر می‌رسد موضوع حقابه هیرمند نیز از مسائل مهم مرتبط با این سفر است. عباس علی‌آبادی پیش از این در اظهارات خود درباره دیپلماسی آب، موضوع حقابه رودخانه هیرمند را در کنار دیگر مسائل آبی ایران مطرح کرده بود.

همچنین فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، هشتم مهر گفته بود که «بخشی از حق‌آبه» ایران از افغانستان تأمین شده، اما تلاش‌های دیپلماتیک تهران برای ادامه تأمین این حقابه همچنان ادامه دارد.

با این حال، تا این لحظه اعلام رسمی درباره اینکه علی‌آبادی در سفر کنونی خود به کابل، موضوع حقابه هیرمند را در دیدار با مقام‌های طالبان مطرح می‌کند یا نه، منتشر نشده است؛ بنابراین طرح این موضوع در مذاکرات فعلی همچنان در حد یک محور مورد انتظار است، نه یک خبر قطعی.

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