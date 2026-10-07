اوچا: ۷۸ درصد قربانیان انفجار بقایای جنگ در افغانستان کودکان هستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) هشدار داده است که بقایای مواد منفجره جنگ‌های گذشته همچنان تهدیدی روزمره برای مردم افغانستان است و تداوم فعالیت‌های مین‌زدایی به حمایت مالی پایدار نیاز دارد.

اوچا امروز (چهارشنبه، ۱۵ مهر) در نمایه رسم خود در ایکس اعلام کرد که از ژانویه تا پایان اوت ۲۰۲۶، کودکان ۷۸ درصد قربانیان انفجار مواد منفجره باقی‌مانده از جنگ‌های گذشته را تشکیل داده‌اند.

این نهاد سازمان ملل در عین حال از کاهش منابع مالی اختصاص‌یافته به برنامه‌های مین‌زدایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بر اساس این گزارش، در چارچوب برنامه بشردوستانه ۲۰۲۶، برای پروژه‌های مین‌زدایی ۱۴.۵ میلیون دلار بودجه نیاز است، اما تاکنون تنها ۴.۳ میلیون دلار آن تأمین شده و این برنامه با کسری ۱۰.۲ میلیون دلاری مواجه است.

اولگا چرفکو، از کارکنان اوچا، گفت افغانستان ممکن است در ظاهر عادی و امن به نظر برسد، اما مواد منفجره‌ای در زیر زمین پنهان شده‌اند که می‌توانند موجب مرگ یا قطع عضو شوند. او تأکید کرد این مواد ممکن است دهه‌ها پیش یا در سال‌های اخیر کار گذاشته شده باشند.

چرفکو در جریان عملیات انفجار کنترل‌شده یک بمب مربوط به دهه ۱۹۸۰ در شهرستان ژِری قندهار نیز حضور داشت؛ بمبی که دو روز پیش از خنثی‌سازی توسط یکی از ساکنان محل پیدا شده بود.

وی ادامه فعالیت تیم‌های مین‌زدایی را برای حفاظت از مردم ضروری دانست و گفت کاهش حمایت مالی به معنای آن است که مردم همچنان ناچارند با تهدیدهایی نامرئی زندگی کنند.

به گفته او، برای پاکسازی کامل بقایای جنگ و فراهم کردن امکان رفت‌وآمد امن کشاورزان و بازی کودکان در محیطی ایمن، حمایت مالی پایدار ضروری است.

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