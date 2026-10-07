خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در ایام سالگرد شهادت سید مقاومت و در ادامه سلسله‌گفتگوهای ابنا با تحلیلگران و کارشناسان با موضوع شخصیت و ویژگی‌های دبیرکل شهید حزب‌الله، «حسان علیان»، نویسنده و تحلیلگر سیاسی لبنان با اشاره به وجود قدرت بالای ساختارسازی و نظام‌مندسازی در شخصیت شهید نصرالله گفت: شکی نیست که سیدحسن نصرالله به‌عنوان رهبر مقاومت لبنان توانست از ابتدای مقاومت، گروه‌ها را به یک سازمان ساختارمند و نهادی از بالا به پایین تبدیل کند. این تبدیل به یک نهاد کاملاً یکپارچه، حزب‌الله را قادر ساخت تا بر بسیاری از بحران‌ها، به ویژه با توجه به وضعیت اخیر پس از شهادت سید حسن نصرالله، غلبه کند.

وی افزود: این سیستم یکپارچه و منسجم توانست خطرات را پشت سر بگذارد و وحدت خود را حفظ کند، اگرچه شخصیت سیدحسن نصرالله در دوران کنونی ما غیرقابل جایگزین است.

توصیف شخصیت نصرالله از سوی نتانیاهوی جنایتکار

علیان ادامه داد: کاریزمای او، همانطور که نتانیاهو جنایتکار توصیف کرد، به خودی خود یک جبهه بود و محور محور واقعاً واقعی بود. بنابراین، در حالی که نفوذ او بسیار زیاد و غیرقابل جایگزین بود، به لطف سازماندهی نهادی و تبدیل حزب‌الله به چنین نهاد کاملاً یکپارچه‌ای، حزب‌الله توانست بر دوره دشوار پس از ترور سیدحسن نصرالله و دیگر رهبران غلبه کند.

وی گفت: به نظر من، حزب‌الله در طول رویارویی - و همانطور که ما از آن صحبت می‌کنیم - درگیر یک جنگ شدید بود. تمام جهان در خطوط مقدم می‌جنگیدند. دشمن اسرائیلی با ۷۵۰۰۰ سرباز و تمام قدرت هوایی موجود، در مواجهه با مقاومت افسانه‌ای و حماسی، نتوانست بیش از چند صد متر پیشروی کند. بنابراین، روح و روان سیدحسن نصرالله، مانند خون در رگ‌های مبارزان مقاومت جریان داشت.

علیان افزود: سید نصرالله توانست به‌طور مؤثر در عرصه سیاست داخلی مشارکت کند و نقش محوری در تطبیق هویت مقاومت با هویت سیاسی در پیچیدگی‌های چشم‌انداز سیاسی متنوع لبنان ایفا کند. دیپلماسی او در سطح داخلی با هدف متحد کردن صفوف ملی و در عین حال حفظ ارتباط با همه جناح‌های لبنانی، به استثنای نیروهای خاصی که به نحوی با اهداف مقاومت همسو نبودند، بود. این نیروها همیشه دچار اختلاف بودند و رویکرد متفاوتی در مقابله با دشمن اسرائیلی و اشغالگری داشتند.

وی اظهار داشت: حزب‌الله به سطوح پیشرفته‌ای، حتی در ارائه خدمات، در سطح شهرداری‌ها و در کمک‌های خود به آموزش، امور مالی، رسانه، مراقبت‌های بهداشتی و بسیاری از زمینه‌های دیگر رسید. من معتقدم که همه اینها تحت نظارت مستقیم جمهوری اسلامی حاصل و با دقت، خرد و عقلانیت توسط مرحوم سید نصرالله اجرا شد.

علیان افزود: این معادله تا زمان ترور او ادامه یافت و تا به امروز نیز ادامه دارد، اگرچه وضعیت فعلی تا حدودی پیچیده‌تر است؛ همچنین حمله وحشیانه به مقاومت، چه از سوی رژیم صهیونیستی و چه از سوی آمریکایی‌ها.

شیخ نعیم پویایی داخلی مقاومت را بازسازی کرد

این تحلیلگر سیاسی لبنانی درباره «شیخ نعیم قاسم»، دبیر جدید حزب‌الله گفت: شیخ نعیم قاسم نیز چهره‌ای شناخته‌شده است که برای مدتی به عنوان دبیرکل و معاون دبیرکل خدمت کرد. او از تمام جزئیات حزب‌الله کاملاً مطلع بود.

وی افزود: او که نقش متفاوتی در مدیریت برخی پرونده‌های مربوط به اعضای پارلمان، وزرا و فعالیت‌های انتخاباتی در نهادهای حزب‌الله داشت و به‌ویژه در این پرونده تبحر داشت، رهبری پس از شهادت سیدحسن نصرالله و سیدهاشم به او منتقل شد.

علیان ادامه داد: من معتقدم که شیخ نعیم توانست اوضاع را سازماندهی مجدد کند و پویایی داخلی را بازسازی کند و به نظر من، وفاداری به رهبری جدید را همانطور که به رهبری قدیمی وفادار بود، حفظ کند.

حزب‌الله یک شخص و نهاد نیست

وی تأکید کرد: حزب‌الله فقط یک شخص و نهادها نیست؛ بلکه یک سیستم یکپارچه است. بنابراین، تغییر در رهبری به‌معنای یک انتقال کاملاً روان نیست. گفتمان شیخ نعیم از نظر بیان، و همچنین از نظر حضور، کاریزما و ظاهر کلی تا حدودی متفاوت است.

وی افزود: البته همه اینها تأثیر متفاوتی نسبت به آنچه شهید سیدحسن نصرالله، انجام دادند یا ارائه دادند، دارد. او از هر نظر یک الگو بود: در سخنوری، رهبری، صداقت، شفافیت و اجتناب از قطبی شدن.

علیان گفت: به همین ترتیب، شیخ نعیم قاسم نیز همین مسیر را دنبال می‌کند. من معتقدم که همانطور که اشاره کردم، مسیر حزب‌الله به میراث دینی آن، میراث کربلا و همچنین به مفهوم ولایت فقیه و رهبر فقید، سید خامنه‌ای، که خداوند از او راضی باشد، مرتبط است. همه اینها ستون‌های قدرت و پایداری برای ادامه مسیر حزب‌الله حتی با تغییر رهبری هستند.

وی افزود: اما اصول اساسی همچنان پابرجاست. به نظر من، این موضوع که توسط سید نصرالله پایه‌گذاری شد، به یک سند ثابت تبدیل شده است که اصول استراتژیک آن، تا جزئیات، بدون تغییر باقی مانده است.

این نویسنده و تحلیلگر سیاسی اظهار داشت: من معتقدم که علیرغم برخی کاستی‌ها، اکنون در مورد انتخاب رهبری، به‌ویژه در مورد بیعت و وفاداری به شیخ نعیم قاسم، با توجه به نقش او به‌عنوان یک چهره مورد اعتماد و اطمینان و نگهبان راه - راه نصرالله، راه رهبران شهید و به‌ویژه راه مقام معظم رهبری - اجماع وجود دارد.

محور مقاومت و وحدت میدان‌ها

وی افزود: به‌نظر من، واقعیت سیاسی آینده نیاز به خوانش متفاوتی دارد. حتی چشم‌انداز مربوط به استراتژی دفاعی. همانطور که در رویکرد ارائه شده توسط شهید در سال ۲۰۰۶ وجود داشت. در میز گفتگو، باید یک استثنا وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: یعنی ارتش، ارتش است و مقاومت، مقاومت. اما یک رویکرد جدید وجود دارد. حتی استراتژی دفاعی نیز از واقعیت قدرت و دولت جدا نیست. یعنی باید در پیشنهادها بین این دو هماهنگی وجود داشته باشد.

علیان درباره وضعیت محور مقاومت نیز گفت: من معتقدم که محور مقاومت برجسته‌تر و منسجم‌تر شده است و وحدت واقعی در همه جبهه‌ها وجود دارد. بله، همانطور که رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، که خداوند عمرش را طولانی کند، بیان کرده‌اند، محور مقاومت به یک پیکره واحد تبدیل شده است.

وی افزود: هر بخشی از یک پیکر که مورد حمله، هدف انتقام یا آسیب قرار گیرد، به یک نهاد واحد تبدیل می‌شود. هر کسی مسئول دفاع از آن بخش یا شاخه است. بنابراین، امروز محور مقاومت یک محور واحد است و وحدت واقعی در همه جبهه‌ها وجود دارد.

علیان ادامه داد: هماهنگی کاملی بین جبهه‌های متحد وجود دارد، به ویژه در مورد آنچه در یمن، ایران، تنگه هرمز و باب‌المندب اتفاق می‌افتد. این همچنین یک تغییر ژئواستراتژیک است، به‌ویژه در مورد واقعیت‌های لبنان، عراق و فلسطین که همچنان یک مسئله محوری است.

خاورمیانه مقاومت

وی گفت: در نتیجه، «مقاومت» امروز به نحوی به چتر اساسی محور مقاومت متصل است. منظور من جمهوری اسلامی ایران است، به‌ویژه پس از پایداری و مقاومت آن در برابر پروژه آمریکایی که هدف آن تضعیف ایران، سرنگونی و کشاندن آن به آنچه خاورمیانه جدید نامیده می‌شود، بود.

علیان افزود: امروز، واقعیت تغییر کرده است. ما با مسیر جدیدی به نام خاورمیانه مقاومت روبه‌رو هستیم. به نظر من، نشانه‌های اولیه آن به دلیل سردرگمی آمریکا و اسرائیل و شکست آنها در دستیابی به اهداف تجاوز در تغییر چهره آن، به وضوح ظاهر شده است.

..........................

پایان پیام