به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ احسان‌الله کامگار، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در بدخشان، گفت این انفجار صبح امروز (چهارشنبه، ۱۵ مهر) در منطقه «هنگر» شهر جدید فیض‌آباد رخ داده و مواد منفجره در داخل یک گلدان جاسازی شده بود. به گفته او، این مواد یک خودروی تویوتا کرولا را هدف قرار داده و دو سرنشین آن به‌صورت سطحی زخمی شده‌اند.

کامگار همچنین از بازداشت چهار فرد مشکوک در ارتباط با این انفجار خبر داده و گفته است تحقیقات درباره این رویداد ادامه دارد. با این حال، برخی منابع محلی از بازداشت بیش از ۴۰ نفر پس از انفجار خبر داده‌اند؛ ادعایی که از سوی مقام‌های طالبان تأیید نشده است.

فیض‌آباد در روزهای اخیر شاهد چند انفجار بوده است. دو روز پیش نیز انفجاری در این شهر به کشته شدن یک عضو استخبارات طالبان انجامید. طالبان کشته شدن این عضو را تأیید کرده، اما گفته‌اند او مسئول یا معاون استخبارات فیض‌آباد نبوده است. داعش و جبهه مقاومت ملی افغانستان هر دو مسئولیت آن انفجار را به‌طور جداگانه بر عهده گرفته‌اند، در حالی که درباره هدف و تلفات آن روایت‌های متفاوتی ارائه شده است.

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