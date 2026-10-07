به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید هادی سیدافقی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به ابعاد و پیامدهای عملیات «طوفان الاقصی»، این عملیات را اقدامی راهبردی دانست و گفت: این تعبیر را از سخنان امام شهید وام می‌گیرم که عملیات طوفان الاقصی را یک عملیات راهبردی توصیف کرده بود؛ تعبیری که نشان می‌دهد این عملیات تنها یک درگیری نظامی مقطعی نبود، بلکه پیامدهای آن در سطح منطقه‌ای و جهانی قابل بررسی است.

وی با اشاره به سابقه نبردهای گروه‌های مقاومت فلسطینی با رژیم صهیونیستی افزود: گروه‌هایی مانند حماس و جهاد اسلامی طی سال‌های گذشته در نبردهای سنگین با رژیم صهیونیستی درگیر بوده‌اند، اما تعبیر «راهبردی» درباره طوفان الاقصی بیانگر تأثیر متفاوت این عملیات بر معادلات منطقه است.

طوفان الاقصی در برابر روند عادی‌سازی

سیدافقی با اشاره به شرایط منطقه پیش از عملیات طوفان الاقصی اظهار کرد: منطقه در مسیری قرار گرفته بود که آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی همسو با آنها تلاش می‌کردند روند عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را گسترش دهند.

وی ادامه داد: توافق‌های موسوم به «ابراهیم» در همین چارچوب دنبال می‌شد و از نگاه جریان مقاومت، این روند می‌توانست هویت فرهنگی و اسلامی منطقه را تحت تأثیر قرار دهد و مسئله فلسطین را به حاشیه ببرد.

این کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه مسئله فلسطین در سال‌های پیش از طوفان الاقصی با تلاش‌هایی برای کمرنگ شدن در فضای سیاسی و رسانه‌ای مواجه بود، گفت: در چنین شرایطی، این عملیات بار دیگر مسئله فلسطین را در مرکز توجه منطقه و جهان قرار داد و روندی را که برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در جریان بود، با چالش مواجه کرد.

شرایط دشوار مردم غزه

سیدافقی با اشاره به وضعیت مردم غزه پیش از آغاز جنگ اخیر گفت: غزه سال‌ها در شرایط محاصره قرار داشت و بیش از دو میلیون نفر در منطقه‌ای محدود زندگی می‌کردند. محدودیت‌های اقتصادی، شغلی و عمرانی، شرایط دشواری را برای مردم این منطقه ایجاد کرده بود.

وی افزود: در چنین شرایطی، گروه‌های مقاومت فلسطینی پس از سال‌ها درگیری و فشار، عملیات طوفان الاقصی را اجرا کردند؛ عملیاتی که به گفته او، برای طراحی و اجرای آن مدت زیادی برنامه‌ریزی شده بود.

سیدافقی با اشاره به ابعاد عملیات اظهار کرد: این عملیات از چند محور انجام شد و نیروهای مقاومت از زمین، دریا، هوا و همچنین مسیر تونل‌ها وارد عمل شدند. به گفته وی، عبور از موانع امنیتی و سامانه‌های مراقبتی در مرز غزه و ورود به شهرک‌های صهیونیستی، دستگاه‌های امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی را غافلگیر کرد.

وی ادامه داد: این اتفاق پرسش‌های جدی درباره عملکرد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی ایجاد کرد و در داخل این رژیم نیز بحث‌های گسترده‌ای درباره نحوه وقوع این عملیات و مسئولیت نهادهای امنیتی شکل گرفت.

شکاف در دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی

این کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به وجود چندین نهاد اطلاعاتی و امنیتی در رژیم صهیونیستی گفت: طوفان الاقصی نشان داد که با وجود برخورداری این رژیم از فناوری‌های پیشرفته، سامانه‌های اطلاعاتی، تجهیزات مراقبتی و توانمندی‌های هوش مصنوعی، گروه‌های مقاومت توانسته‌اند عملیاتی را طراحی و اجرا کنند که دستگاه‌های امنیتی رژیم را با یک غافلگیری جدی مواجه کند.

وی افزود: پیامدهای این مسئله تنها به میدان نظامی محدود نماند و در سطح سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی نیز اختلافات و پرسش‌هایی درباره مسئولیت نهادهای مختلف و نحوه شکل‌گیری این غافلگیری مطرح شد.

سیدافقی تأکید کرد: مسئله مهم این است که نباید قدرت یک طرف را تنها بر اساس تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته سنجید؛ زیرا در میدان‌های درگیری، انگیزه، شناخت محیط، سازماندهی و توان عملیاتی نیز می‌تواند بر نتیجه اثرگذار باشد.

آیا حماس پیروز شد یا شکست خورد؟

وی با اشاره به بحث‌های مطرح‌شده درباره نتیجه طوفان الاقصی گفت: طی سه سال گذشته این پرسش مطرح بوده که آیا حماس در این عملیات پیروز شد یا شکست خورد، در حالی که برای تحلیل این موضوع باید هدف عملیات را در نظر گرفت.

سیدافقی افزود: حماس مدعی آزادسازی تمام سرزمین‌های اشغالی از طریق این عملیات نبود؛ بلکه هدف، ضربه زدن به رژیم صهیونیستی، تغییر معادلات و بازگرداندن مسئله فلسطین به مرکز توجه بود. از این منظر، نمی‌توان تنها با شمار تلفات یا میزان تخریب درباره پیامدهای راهبردی عملیات قضاوت کرد.

وی ادامه داد: طوفان الاقصی نشان داد می‌توان در یک مقطع، ضربه‌ای جدی به دشمن وارد کرد که آثار آن برای مدت طولانی ادامه داشته باشد. امروز نیز به گفته وی، پیامدهای این عملیات در حوزه‌های نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رژیم صهیونیستی همچنان قابل مشاهده است.

تداوم آثار عملیات در سرزمین‌های اشغالی

سیدافقی با اشاره به آثار جنگ بر جامعه رژیم صهیونیستی اظهار کرد: مسئله امنیت همچنان یکی از دغدغه‌های جدی در جامعه این رژیم است و تحولات ناشی از جنگ، مسائل اقتصادی و اجتماعی و همچنین بحث خدمت نظامی گروه‌های مختلف را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: در شمال سرزمین‌های اشغالی نیز مسئله بازگشت شهرک‌نشینان و نگرانی‌های امنیتی همچنان مطرح است و بخشی از ساکنان، بازگشت خود را به شرایط امنیتی و وضعیت حزب‌الله مرتبط می‌دانند.

سیدافقی گفت: مجموع این تحولات نشان می‌دهد پیامدهای طوفان الاقصی تنها به نوار غزه محدود نمانده و آثار آن در سایر جبهه‌های منطقه و همچنین در داخل جامعه رژیم صهیونیستی ادامه پیدا کرده است.

بازگشت مسئله فلسطین به افکار عمومی جهان

این کارشناس مسائل غرب آسیا در ادامه با اشاره به پیامدهای جهانی طوفان الاقصی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین آثار این عملیات، بازگشت مسئله فلسطین به افکار عمومی جهان بود.

وی افزود: در سال‌های پس از عملیات، در بسیاری از کشورهای غربی نیز تجمع‌ها و اعتراض‌هایی در حمایت از فلسطینیان شکل گرفت و دانشگاه‌ها، نخبگان و گروه‌های اجتماعی مختلف درباره تحولات غزه موضع‌گیری کردند.

سیدافقی ادامه داد: این تحولات نشان داد مسئله فلسطین همچنان ظرفیت تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهانی را دارد و نمی‌توان آن را صرفاً یک مسئله منطقه‌ای تلقی کرد.

تغییر تصویر رژیم صهیونیستی در افکار عمومی

وی با اشاره به آثار رسانه‌ای جنگ غزه گفت: یکی دیگر از پیامدهای طوفان الاقصی، تغییر بخشی از تصویر و روایت ارائه‌شده از رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهان بود. تصاویر و گزارش‌های منتشرشده از جنگ غزه، نگاه بسیاری از مردم و نخبگان در کشورهای مختلف را تحت تأثیر قرار داد.

سیدافقی افزود: در سطح بین‌المللی نیز پرونده‌های حقوقی مرتبط با جنگ غزه مطرح شده و اقدامات و تصمیمات برخی نهادهای قضایی بین‌المللی، فشار حقوقی و سیاسی بیشتری بر رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: طوفان الاقصی را باید فراتر از یک عملیات نظامی بررسی کرد؛ زیرا این عملیات، از نگاه او، بر معادلات منطقه‌ای، روند عادی‌سازی، جایگاه مسئله فلسطین در افکار عمومی جهان و محاسبات امنیتی رژیم صهیونیستی تأثیر گذاشته و آثار آن همچنان در تحولات منطقه ادامه دارد.



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