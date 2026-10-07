هشتمین نشست فرمت مسکو؛ اختلاف طالبان و پاکستان مانع صدور بیانیه مشترک شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هشتمین نشست «فرمت مسکو» درباره افغانستان روز دوشنبه ۱۳ مهر با حضور نمایندگان افغانستان، ایران، روسیه، چین، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در مسکو برگزار شد. بلاروس و مصر نیز به‌عنوان مهمان در این نشست حضور داشتند.

موضوعات امنیت منطقه‌ای، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، همکاری اقتصادی و گسترش روابط افغانستان با کشورهای منطقه از محورهای اصلی مذاکرات بود. با این حال، اختلاف میان طالبان و پاکستان به مهم‌ترین مانع نشست تبدیل شد.

ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور افغانستان، گفت دو هیئت افغانستان و پاکستان بر سر متن بیانیه پایانی به توافق نرسیدند. به گفته او، هیئت طالبان با عباراتی مخالفت کرده که افغانستان را به دفعات در زمینه «تروریسم» مطرح می‌کرد. کابلوف گفت این عبارات در بیانیه سال گذشته نیز وجود داشت، اما کابل امسال آنها را غیرقابل‌قبول دانسته است.

محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، در مقابل گفت اسلام‌آباد برای حل مسئله تروریسم از مسیر سیاسی و دیپلماتیک با طالبان تعامل کرده، اما به ادعای او، حملات تروریستی از خاک افغانستان افزایش یافته و این حملات با حمایت طالبان انجام می‌شود.

پاکستان همچنین تأکید کرده است که مبارزه با تروریسم را مسئله اصلی افغانستان می‌داند.

امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، این رویکرد را رد کرد و گفت مشکلات افغانستان و پاکستان از طریق «گفت‌وگو و دیپلماسی» قابل حل است. او همچنین پاکستان را به استفاده از فشار نظامی، مسئله مهاجران، دانشجویان و مسیرهای ترانزیتی علیه افغانستان متهم کرد.

این اختلافات در شرایطی مطرح شد که روابط کابل و اسلام‌آباد در هفته‌های اخیر با حملات مرزی و اتهام‌های متقابل درباره فعالیت گروه‌های مسلح به‌شدت متشنج شده است. روسیه اعلام کرده در صورت درخواست هر دو طرف، آماده کمک به کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان است.

با وجود شکست در صدور بیانیه مشترک، روسیه تأکید کرده است که این مسئله به معنای پایان «فرمت مسکو» نیست و این سازوکار برای هماهنگی همکاری‌های منطقه‌ای درباره افغانستان ادامه خواهد یافت.

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