به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جبهه آزادی افغانستان مسئولیت انفجار امروز صبح (چهارشنبه ۱۵ مهر) در شهر فیض‌آباد، مرکز استان بدخشان، را بر عهده گرفت و مدعی شد در این حمله چهار عضو طالبان، از جمله یکی از فرماندهان این گروه، کشته شده‌اند.

این جبهه در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهایش حوالی ساعت ۸:۳۰ صبح چهارشنبه، ۱۵ مهر، یک خودروی هایلکس حامل نیروهای طالبان را در منطقه شهر نو فیض‌آباد هدف قرار داده‌اند.

به ادعای جبهه آزادی، یکی از کشته‌شدگان «سردسته» طالبان بوده که مدتی تحت تعقیب نیروهای این جبهه قرار داشته است. این گروه همچنین مدعی شد که در جریان این عملیات هیچ‌یک از نیروهایش آسیب ندیده‌اند.

پیش از انتشار این بیانیه، فرماندهی پولیس طالبان در بدخشان وقوع انفجار در فیض‌آباد را تأیید کرده بود. طالبان اعلام کرده بود که مواد انفجاری داخل یک گلدان جاسازی شده و یک خودروی کرولا را هدف قرار داده است. بر اساس اعلام طالبان، در این رویداد دو غیرنظامی زخمی و چهار مظنون نیز بازداشت شده‌اند.

جبهه آزادی در بیانیه خود همچنین طالبان را متهم کرده است که پس از انفجار «با سراسیمگی و هراس، افراد ملکی/غیرنظامی را بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار داده و با ایجاد فضای رعب و وحشت با مردم عادی برخورد خشونت‌آمیز کرده‌اند.

این انفجار در حالی رخ داده که فیض‌آباد طی روزهای اخیر شاهد چندین حمله علیه نیروهای طالبان بوده است؛ از جمله انفجاری در چهارم اکتبر که یک موتر متعلق به نیروهای استخبارات طالبان را هدف قرار داد.

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