تکرار تجربه سوریه در یمن با شکست روبرو شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد الفرح عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله درباره بخشی از دستاوردهای نبرد دیروز نیروهای مسلح یمن (دولت صنعا) اعلام کرد: آنها می‌خواستند تجربه سوریه را کپی و آن را در یمن اجرا کنند، اما این طرح و نقشه آنها با آگاهی ملت بزرگ ما و ایستادگی و استواری نیروهای مسلح ما مواجه شد و در نهایت، این نقشه نتیجه معکوس داد.

الفرح افزود: یکی از نتایج نبرد روز گذشته این بود که دشمن سعودی اعتراف کرد که خود این تجاوز را هدایت و رهبری می‌کند و این عملیات را با یکصد فروند هواپیمای جنگی انجام داده است. همچنین واقعیت اقدامات آن برملا شد؛ چراکه حاصل عملکرد و دستاورد آن چیزی جز کشتار دانش‌آموزان دختر در سعوان، قتل‌عام یک خانواده مستضعف در حجه و زیر گرفتن گروهی از اسرا و فیلم‌برداری از آنها و انتشار تصاویرشان نبوده است.

دشمن متجاوز سعودی در پی این اقدامات، با تخریب بسیاری از تأسیسات نفتی و قرار گرفتن فرودگاه‌ها و حریم هوایی‌اش در محاصره و ممنوعیت پرواز نیروهای مسلح یمن مواجه شد و امنیت خود را از دست داد؛ علاوه بر این، صدها نفر از نیروها و مزدوران بی‌ارزشی که آنها را به کام مرگ فرستاده بودند، کشته شدند.

عضو دفتر سیاسی انصارالله اظهار داشت: به لطف خداوند، هنگامی که آنها در بخشی از یکی از شهرستان‌ها پیشروی کردند، مجاهدان و قهرمانان ما در همان حال چندین شهرستان و مواضع مهم را در تعز، از جمله «بیت رأس»، که پایگاه و دژجنایتکار رشاد العلیمی است، به کنترل خود درآوردند.

همچنین دروغ‌های بزرگ آنها فاش شد و نقاب از چهره واقعی شبکه الجزیره و دیگر رسانه‌هایی که آن دروغ‌های بزرگ و غیرواقعی را منتشر می‌کردند، برداشته شد. با این حال، آنها همچنان از عذرخواهی بابت مطالبی که منتشر کرده‌اند؛ خودداری می‌کنند و بر مواضع خود اصرار می‌ورزند.

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