علمای یمن در برابر روایت سعودی درباره حرمین؛ »إب« به میدان دفاع از مقدسات آمد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست گسترده علمای استان إب یمن امروز با هدف رد ادعاهای رژیم سعودی درباره هدف قرار گرفتن مکه مکرمه و مدینه منوره، تأیید معادله «تشدید در برابر تشدید و محاصره در برابر محاصره» و بزرگداشت سومین سالگرد نبرد «طوفان الاقصی» برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این نشست که از سوی دفتر هیئت عمومی اوقاف و ارشاد و با نظارت مقام استانی و کمیته بسیج برگزار شد، جنایات رژیم سعودی علیه کودکان و زنان و هدف قرار دادن غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی از جمله حمله به پل شهر «الدلیل» در إب را محکوم کردند.

آنان همچنین از پیروزی‌های پی‌درپی نیروهای مسلح یمن در ساحل غربی و سایر جبهه‌ها تقدیر کردند و رفتار انسانی و اخلاقی نیروهای مسلح با اسرا و تلاش آنان برای حفاظت از اموال عمومی و خصوصی را ستودند.

فؤاد ناجی، معاون رئیس هیئت عمومی اوقاف و ارشاد، در این نشست گفت: رژیم سعودی با این دروغ‌ها می‌خواهد ناتوانی خود در میدان را پنهان کند، چون در برابر یمن تنها مانده است.

وی تأکید کرد: پیروزی‌های راهبردی یمن در ساحل غربی، محاسبات دشمن سعودی و نیروهای استکبار جهانی را که از آن حمایت می‌کنند، بر هم زده است.

ناجی با اشاره به مسئولیت علما و خطیبان در بیان حق، امر به معروف و نهی از منکر و آگاهی‌بخشی به مردم گفت: رژیم سعودی با آمریکا و رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن دین، مقدسات و توانمندی‌های امت اسلامی همکاری می‌کند. تشدید اقدامات این رژیم در باب‌المندب و ساحل غربی نیز خدمتی رایگان به رژیم صهیونیستی است.

وی به نقش مردم یمن در حفاظت از دین و گسترش اسلام در سراسر جهان اشاره کرد و همچنین از نقش علمای إب در تثبیت ارزش‌های برادری و همگرایی فکری و دینی و دور نگه داشتن استان از فتنه و درگیری داخلی در دوره گذشته قدردانی کرد.

نشست علما؛ وظیفه دینی

حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی انصارالله، برگزاری این نشست را وظیفه‌ای دینی برای بیان حق و حمایت از مظلومیت مردم یمن در برابر تجاوز و محاصره ۱۲ ساله دانست و تأکید کرد: کشور در مرحله‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارد که در آن ایمان کامل در برابر شرک کامل قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه کسی که حرمت مکه و مدینه را مورد تعرض قرار می‌دهد، همان کسی است که فسق و فجور و رقاصان را به سرزمین حرمین می‌آورد، گفت: این ادعاها در چارچوب دروغ‌های رژیم سعودی برای جلب نظر جهان اسلام به منظور حمایت از تجاوز ظالمانه به یمن مطرح می‌شود.

عبدالفتاح غلاب، مسئول کمیته بسیج استان، نیز گفت: دروغ رژیم سعودی در چارچوب دروغ‌هایی است که این رژیم جنایتکار برای جلب نظر جهان اسلام جهت حمایت از تجاوز ظالمانه به یمن مطرح می‌کند.

وی افزود: مردم یمن بیش از هر کس دیگری مقدسات اسلامی را گرامی می‌دارند و در صف نخست مدافعان آن در صورت تعرض یا اهانت هستند.

وی تأکید کرد که پیروزی جبهه حق در مقابله با باطل و نیروهای استکبار و تجاوز جهانی حتمی است.

در این نشست که با حضور طه الحاضری، دبیرکل انجمن علمای یمن، صالح الخولانی، عضو انجمن، یحیی القاسمی، مدیر دفتر هیئت رفع مظالم استان، احمد المهاجر، مسئول بخش ارشاد، و معاونان دفتر اوقاف و ارشاد برگزار شد، محمد فارع الثوابی و علی العکام از علمای استان بر عظمت و جایگاه مکه مکرمه، مدینه منوره و مسجدالاقصی در دل مردم یمن تأکید کردند.

آنان بر ثبات موضع اصولی یمن در حمایت از مسائل بزرگ امت اسلامی، به‌ویژه مسئله فلسطین، تأکید کرده و خواستار وحدت میدان‌ها و جهت‌گیری مجدد به سمت دشمن سعودی، آمریکایی و صهیونیستی شدند و آن را تنها راه شکست توطئه‌های دشمنان دانستند.

اهمیت این نشست در آن است که موضوع حرمین، از یک مناقشه سیاسی میان ریاض و صنعا، به عرصه‌ای برای صف‌آرایی علمای یمن در برابر روایت دینی عربستان تبدیل شده است.

.

...................

پایان پیام/