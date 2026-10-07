به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در نشست خبری مشترک با همتای یونانی خود در آتن گفت: تهران تلاش می‌کند «نیروهای ما را از منطقه بیرون براند» و همزمان در حال تقویت توانمندی‌های نظامی متعارف خود است تا به سطحی برسد که به گفته او، ایران «دست‌نیافتنی» شود.

روبیو همچنین با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران مدعی شد این تحریم‌ها اقتصاد ایران را تحت فشار شدیدی قرار داده و تهران در حال نزدیک شدن به وضعیتی است که به گفته او، تنها تعداد معدودی از کشورهای جهان آن را تجربه کرده‌اند.

وزیر خارجه آمریکا بار دیگر موضع واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد و گفت: «ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد؛ ساده است، تمام.» او افزود هر توافقی که از نظر آمریکا قابل قبول باشد، باید تضمین کند ایران «هرگز» به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.

او همچنین مدعی شد، آمریکا به دلیل برخورداری از «توانمندی‌های نظامی قدرتمند» توانایی تأمین امنیت در خاورمیانه را دارد و افزود یونان در صورت نیاز با واشنگتن برای همکاری در تنگه هرمز همراه خواهد شد.

اظهارات وزیر خارجه آمریکا در حالی بیان می‌شود که نیروهای نظامی آمریکا پس از حدود ۲۳ سال حضور نظامی، هفته گذشته روند خروج کامل خود از عراق را به پایان رسانده‌اند؛ اقدامی که بسیاری از تحلیلگران آن را یک پیروزی برای ایران و متحدانش در منطقه می‌دانند.

خبرگزاری رویترز در این باره گزارش داد، ایران و متحدانش خروج نیروهای آمریکایی را یک پیروزی تلقی کرده‌اند و برخی کارشناسان امنیتی عراقی، ایران را از طرف‌هایی می‌دانند که از این تحول به‌صورت راهبردی سود می‌برد.

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